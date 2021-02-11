請病假神器！淘寶熱銷住院吊鹽水抽血影片素材 6秒短片8元一條
有淘寶商家在網上售賣多種請假專用的影片素材和圖片，可選擇的素材主題包括在醫院吊鹽水、排隊掛號、躺在病床等等，一段6秒的影片售價為8元（人民幣．下同），銷量不俗。
報道指，在網購平台搜索「醫院打點滴視頻」等，會出現多間售賣相關素材的店舖，有商家更通過拼團促銷，平台顯示已達到380件。至於相關影片是否用於請病假，商家沒有正面回應，「我們只賣素材，加你的聲音是8元一條，只要視頻去人聲是5元一條。」
根據商家提供的連結，搜索「生病」還可以根據編號進行購買，有正在吊鹽水、躺在病床、抽血、掛號排隊、骨折打石膏等不同主題的影片可供選擇。另一家店舖的客服表示，「6 秒的短片 3.5 元，網盤 24 小時自動發貨。」
據悉，此前商家曾以「請假神器」標示「住院」「生病」短片素材和圖片素材外，還有人違規出售醫院請假條和銷售住院的腕帶，上面標明姓名、性別、科室、床號、住院號等，還可以根據買方的需求，提供專屬醫院的logo及名稱印製服務。
有內地律師指出，根據《民法典》及《電子商務法》的有關規定，電商銷售虛假的住院短片，幫助員工偽造病假的行為，有可能受到相關部門行政處罰。幫助員工偽造病歷騙取用人單位工資，數額較大的，電商與員工還涉嫌構成詐騙罪共犯，依法承擔刑事責任。
另有醫護人員認為，请假条要本人拿着身份证去开，想要通過上述短片實現請假的其實很難，「一般用人單位請假制度規範都要求醫院的診斷證明，而醫院開具病假條等有嚴格規範。」
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文章授權轉載自《香港01》
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