天降鈔票！河中浮幾十萬鈔票 附近居民出動小船撈網撿錢

中國大陸河北宜昌當陽市的一條河渠，突然瞬間漂滿了百元大鈔，使許多目睹的路人都開始下水撿錢，甚至有民眾直接划船飄在河上打撈。據了解，疑似是夫妻吵架衝動而造成的結果，目前詳細的原因仍有待警方調查。

據中國媒體《西安商報》報導，8日於湖北當陽市的一條小河上，有大批民眾正打撈浮在河面上的「鈔票」。從周邊民眾提供的影片可見，有民眾划著小船、手拿魚網，來回在河川上來回的撈，一張張浸濕的人民幣被放在一旁晾乾。

隨後，吵雜的人群引來當地警方的注意，並出動部分警力到場指揮秩序、維護安全。對於在河中出現鈔票的原因，便有鄰居稱，他們當晚聽到一對夫妻在吵架，疑似是精神狀態異常的丈夫，直接將錢灑到河面上。

據當地警方搜查後發現，發現撒錢的得確是一名患有精神疾病的沈姓男子，而他的家人也到警局報案，希望有撿到錢的民眾能將錢還給他們，但卻有不少民眾主張，「誰撿到就是誰的，不願配合歸還」。

對此，也有律師作出解釋，這些撿錢的居民並沒有獲得這些錢的合法依據，在法律上屬於不當得益行為，應當立即返還現金，否則受損失人可以要求他返還或依法賠償損失。他更補充道，撈錢的人不要太貪財，否則最後恐怕會吃上官司，得不償失。