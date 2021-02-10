陸飯店房間驚現垃圾遍地 缺德男房客點外賣連菜帶湯扔床上

近日網傳山東青島市某飯店遇上劣客，將垃圾堆滿整間客房，更有一盒外賣連菜帶湯扔在床上。飯店負責人邵先生昨日（2月8日）稱，清潔員足足打掃了半天，床單、被套全部扔棄，而自己在飯店業工作15年來首次遇上此類「劣客」，直言「非常震驚」。

由片段可見，煙盒、塑膠袋、紙盒、吃剩的外賣遍布客房每個角落，包括地面、桌子、床頭櫃上，更有一盒外賣連菜帶湯扔在床上，旁邊還有一堆啃剩的骨頭，整間客房沒有一處乾淨的地方。

飯店工作人員憶述，住客是一名姓崔的21歲年輕男子，上月12日入住，5天後離開，當時感覺對方非常隨和，穿著打扮亦沒有異樣。不過，崔先生入住期間，清潔員每次敲門或打電話想打掃衛生都被對方拒絕，由於未獲客人允許，飯店員工是不能隨意進入房間，於是不了了之。

男客退房後，垃圾遍佈放間。網路圖片

直至1月17日，崔先生離開飯店後，清潔員推開房門才看到驚人一幕。邵先生表示，工作人員事後向崔先生撥打幾十個電話，但對方僅接聽了第一通來電，知悉是飯店致電後立即掛斷電話。

不少網友都表示難以置信，認為客房被糟蹋得猶如豬窩一樣，更紛紛譴責住客行為，因為自己的一時方便令清潔員工作量大增。有網友質疑，飯店應有留押金，為何等住客離開後才發現問題。對此，飯店工作人員解釋，現時大多住客都透過網上平台預訂房間，享受免押金、免查房服務，而事實上絕大部分住客素質都很高，發生是次情況實屬罕見。

事實上，香港亦曾經發生同類事件。去年9月，半島飯店有房間在派對過後一片狼藉，食物殘渣及垃圾，醬料、空酒瓶遍布房間，床單，地毯、電視機均被弄污。事件一度引起網友討論，紛紛指責涉事住客缺乏衛生意識。半島飯店最終向客人收取約3000元港幣(約新台幣1萬元)的清潔費用。

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文章授權轉載自《香港01》