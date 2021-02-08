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尾牙「滾鐵罐」拿年終！洗碗工超神 出手抱走170萬獎金

聯合新聞網 / 綜合報導
洗碗工靠遊戲拿到170萬元的年終獎金。圖／取自大眼新聞
洗碗工靠遊戲拿到170萬元的年終獎金。圖／取自大眼新聞

歲末年終不少公司舉辦尾牙抽獎，感謝員工一年來的辛勞。大陸一間火鍋店以「滾鐵罐」遊戲方式，決定員工能拿多少獎金。想不到店內負責洗碗的婦人，竟順利讓鐵罐停在桌邊，抱走最大獎的40萬元人民幣（約新台幣170萬元），網友留言是否在遊戲後收回獎金，意外釣出老闆回覆「給了！這個必須辦」。

根據《大眼新聞》報導，大陸遼寧鞍山一間火鍋店以玩遊戲方式決定每人年終多寡，只見桌上擺放多種獎金，從數張鈔票一路到一大疊鈔票，員工只需滾鐵罐，最終鐵罐停在哪裡，就可拿到相對應的獎金。

洗碗工靠遊戲拿到170萬元的年終獎金。圖／取自大眼新聞
洗碗工靠遊戲拿到170萬元的年終獎金。圖／取自大眼新聞

一名負責洗碗的婦人進行挑戰，想不到她竟順利讓鐵罐停在桌角，對應到的正是最高額的40萬人民幣獎金，其餘員工興奮大叫，該名婦人也立刻上前抱走桌上的數疊鈔票。網友大笑，「老闆故作淡定滑手機，內心後悔無比」。

事後有網友質疑，是否在遊戲結束後，就會將獎金收回，意外釣出老闆本人回應「給了！這個必須辦」。隔天火鍋店老闆又上傳另一支影片，只見他身穿清潔工制服正在打掃，他一臉哀怨的說「這一年白幹了，要省點錢，今天改吃麵條了」。

尾牙

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