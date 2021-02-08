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42歲男苦練「鐵鞋神功」 每日穿150公斤重鐵鞋鍛煉

香港01 / 朱加樟
廣西一名男子穿戴重達１５０公斤的鐵鞋練習鐵鞋功。圖片來源／博白網
廣西一名男子穿戴重達１５０公斤的鐵鞋練習鐵鞋功。圖片來源／博白網

據陸媒報導，廣西一名男子每天穿上一雙共重達150公斤的鐵鞋鍛煉，決心要練就「鐵鞋神功」。

來自廣西玉林市博白縣的42歲男子張恩順表示，他練習「鐵鞋功」已有5個多月。報道指，張恩順的鐵鞋鞋底每隻由4塊厚厚的鐵板組裝而成，每塊鐵板約重18.75公斤。一雙鐵鞋共安裝了8塊鐵板，重約150公斤。在鍛煉時，張恩順用寬大的鞋帶將腳綁緊在鐵鞋上，一隻腳能抬起約2公分，往前移動20多公分。

張恩順表示，「這雙鞋的重量是我體重的兩倍多，但我能在20多分鐘內，穿著它走50多公尺」。張恩順指，他每天都會穿鐵鞋走一公尺到兩三百公尺，每次練完，渾身都會發熱、血液加快流動，經脈也更暢通。

張恩順又說，他之前從電視上看到外地有人通過穿鐵鞋鍛煉身體，於是他也開始嘗試，並結合太極站樁的功法，獨創出一套「鐵鞋功」的鍛煉方法。最初，他從穿2塊鐵板的鐵鞋練習，現在可達8塊鐵板。

廣西健康科普專家庫成員、玉林市中西結合骨科醫院梁周副主任醫師表示，每個人的骨質都不太一樣，腳關節的承受壓力也有限。如果腳上穿過重的鞋子鍛煉，也許會造成關節過度磨損，建議大家謹慎鍛煉「鐵鞋功」。

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文章授權轉載自《香港01》

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