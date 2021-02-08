陸女吃麵後喉嚨不適又胸痛 就醫後竟從食道取出完整小蟹

近日，廣東惠州一名女子因為誤吞異物卡喉到醫院救助，經醫生取出異物後，竟發現是一隻小螃蟹。

陸媒報道指，該女子近日晚飯後突感喉嚨不適，吞嚥有梗喉感，進食後更加明顯，並且後胸骨部位有痛感，症狀持續一天未緩解，於是第二天一早到惠陽三和醫院就診。

醫生為該女子做檢查時發現，在食道25公分的地方有一橫卡食道的異物。由於異物被食物和痰液包裹著，形態和樣式暫時無法辨認，但可以確認的是異物兩端已牢牢刺入女子食道黏膜。醫生隨即將卡喉異物取出，異物取出後，女子的食道被卡處黏膜有損傷。慶幸的是，因及時處理，未造成食道穿孔的嚴重後果。

醫生查看取出的異物時，發現竟是一隻蟹腿和蟹殼都完好無損的小螃蟹。該女子解釋：「那天晚上，家裡是吃了螃蟹，可能是這個螃蟹個頭較小，被我不小心摻雜在麵條裡，伴著麵團一起吃下去了」。

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文章授權轉載自《香港01》