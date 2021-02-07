20道菜加6瓶茅台消費近140萬 帳單一出網嚇傻：吃掉一輛寶馬

有錢人的生活真的非一般人可以想像！日前大陸一名男子在微博上曬出山珍海味的晚餐帳單，乍看之下沒什麼問題，但若仔細觀察會發現，該男子整頓晚餐光是餐點的費用就高達29萬元人民幣（約新台幣125萬元），加上服務費總金額就超過32萬元人民幣（約新台幣138萬元），照片一PO出後立刻在網上瘋傳，大批網友紛紛傻眼直呼「一頓飯就吃掉一輛寶馬（BMW）」。

根據《 新浪新聞 》報導，近日大陸深圳一名男子將自己晚餐的消費帳單貼出，引起網友一陣討論，因為一頓飯竟花了32萬元人民幣（約新台幣138萬元），光是酒水類原PO就點了6瓶價值約23萬元（約新台幣103萬元）的50年茅台酒。

從照片中可看出，原PO點的餐點價格都不斐，例如紅燒牙揀翅4470元（約新台幣1萬9309元）、黑醋香煎鵝肝1320元（約新台幣5702元）、A5和牛3628元（約新台幣1萬5671元）等高價品項，將近20道菜加服務費的29萬1420元（約新台幣125萬元），就消費了將近140萬元新台幣，實在讓人大開眼界。

PO文一出後，引起大批網友熱議，紛紛留言回應，「服務費就要人民幣29萬元（約新台幣125萬元）真的不簡單」、「一天就吃掉我一年的收入」、「人家搞不好是上市公司老總，身價10萬個億以上」、「到時候茅台搞不好也不用那麼多錢了」、「深圳暴發戶很多」。

不過也有網友分析，從帳單的單位來看，這一餐人數應該在15人左右，認為可能是商務宴請，因為以價位來看，正是向客戶展現商業實力的場合，再來就是很有可能只是純粹炫富，由土豪朋友買單，從喝「茅台酒」這種品味來看，要嘛是大院兒的子弟，要嘛就是擁有官員背景的高年齡人士。

餐桌上不乏許多高檔食材，例如紅燒牙揀翅、A5和牛等。例如圖擷自 新浪新聞

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