快訊

無號誌路口未減速禮讓 新北女大生騎車被撞命危

影片曝光！男霸凌高職女遭私刑 鞠躬「不該打這個女生」

20道菜加6瓶茅台消費近140萬 帳單一出網嚇傻：吃掉一輛寶馬

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名男子在微博上曬出山珍海味的晚餐帳單，整頓晚餐光是餐點的費用就高達29萬元人民幣（約新台幣125萬元）。圖擷自新浪新聞
大陸一名男子在微博上曬出山珍海味的晚餐帳單，整頓晚餐光是餐點的費用就高達29萬元人民幣（約新台幣125萬元）。圖擷自新浪新聞

有錢人的生活真的非一般人可以想像！日前大陸一名男子在微博上曬出山珍海味的晚餐帳單，乍看之下沒什麼問題，但若仔細觀察會發現，該男子整頓晚餐光是餐點的費用就高達29萬元人民幣（約新台幣125萬元），加上服務費總金額就超過32萬元人民幣（約新台幣138萬元），照片一PO出後立刻在網上瘋傳，大批網友紛紛傻眼直呼「一頓飯就吃掉一輛寶馬（BMW）」。

根據《 新浪新聞 》報導，近日大陸深圳一名男子將自己晚餐的消費帳單貼出，引起網友一陣討論，因為一頓飯竟花了32萬元人民幣（約新台幣138萬元），光是酒水類原PO就點了6瓶價值約23萬元（約新台幣103萬元）的50年茅台酒。

從照片中可看出，原PO點的餐點價格都不斐，例如紅燒牙揀翅4470元（約新台幣1萬9309元）、黑醋香煎鵝肝1320元（約新台幣5702元）、A5和牛3628元（約新台幣1萬5671元）等高價品項，將近20道菜加服務費的29萬1420元（約新台幣125萬元），就消費了將近140萬元新台幣，實在讓人大開眼界。

PO文一出後，引起大批網友熱議，紛紛留言回應，「服務費就要人民幣29萬元（約新台幣125萬元）真的不簡單」、「一天就吃掉我一年的收入」、「人家搞不好是上市公司老總，身價10萬個億以上」、「到時候茅台搞不好也不用那麼多錢了」、「深圳暴發戶很多」。

不過也有網友分析，從帳單的單位來看，這一餐人數應該在15人左右，認為可能是商務宴請，因為以價位來看，正是向客戶展現商業實力的場合，再來就是很有可能只是純粹炫富，由土豪朋友買單，從喝「茅台酒」這種品味來看，要嘛是大院兒的子弟，要嘛就是擁有官員背景的高年齡人士。

餐桌上不乏許多高檔食材，例如紅燒牙揀翅、A5和牛等。例如圖擷自新浪新聞
餐桌上不乏許多高檔食材，例如紅燒牙揀翅、A5和牛等。例如圖擷自新浪新聞

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

人民幣 BMW 深圳

延伸閱讀

大陸又出現宰野味！上百隻活貓關籠待宰出售 網氣瘋：別再亂吃了

口袋噴出「這東西」惹爸誤會 她超慌解釋：這不是保險套！

面對性騷擾指控該如何自保？ 他嘆：只能社會性死亡

股票菜鳥「本金3萬」玩一年獲利曝光！ 網驚嘆：厲害啊

相關新聞

20道菜加6瓶茅台消費近140萬 帳單一出網嚇傻：吃掉一輛寶馬

有錢人的生活真的非一般人可以想像！日前大陸一名男子在微博上曬出山珍海味的晚餐帳單，乍看之下沒什麼問題，但若仔細觀察會發現，該男子整頓晚餐光是餐點的費用就高達29萬元人民幣（約新台幣125萬元），加上服務費總金額就超過32萬元人民幣（約新台幣138萬元），照片一PO出後立刻在網上瘋傳，大批網友紛紛傻眼直呼「一頓飯就吃掉一輛寶馬（BMW）」。

官宣照片有亮點 青島困難戶家中有茅台 網友自嘆不如

鄰近春節，青島市的一街道辦在官方微博發布一篇圖文並茂走訪困難戶的文章。但這篇宣傳文章發出後卻引發爭議，因為有眼尖的網友發...

尾牙中頭獎「清空購物車」 老闆臉綠秒反悔：有間房！

臨近春節，員工最期待的就是公司開始發放年終獎金、舉辦尾牙摸彩等活動，不過有民眾抱怨，幸運抽中尾牙頭獎「清空購物車一次」，老闆卻反悔拒絕，因為他在購物車裡「放進一間房」！

8個月花10萬…查扣5馬拍賣 湖南株洲城管快被吃垮

湖南株洲有五匹馬被沒收成了「拍賣品」，但在查扣的這八個月期間，五匹馬的花銷就有10萬元（人民幣，下同，約1.5萬美元），...

陸男遭女強吻高舉雙手 網諷：身體很誠實

真是令人髮指的惡行！大陸日前瘋傳1段強吻影片，苦主是個男生，影片中他被1個年輕女孩推上牆強吻，並從牆上吻到卡在電梯閘門中間，男生全程高舉雙手不敢動，幸好女生的友人及時分隔兩人。網民驚訝到底男生要有多帥才有這種「待遇」，但又質疑男生「身體很誠實」，似乎想跟著進入電梯內。男生接受陸媒訪問時澄清，女生「拉下口罩就親起來」，反駁網民指自己被抱到騰空，也沒有跟她進入電梯的意思。

陸男竊電動車電池上演「荒野求生」 一個月後遭警逮捕

上海一名岩姓男子日前偷竊了電動車的共享電池後，由於害怕被捕，於是竟然躲進樹林深處，上演「荒野求生」，令人哭笑不得。可是最終天網恢恢，岩男近日已被抓獲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。