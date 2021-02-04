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尾牙中頭獎「清空購物車」 老闆臉綠秒反悔：有間房！

聯合新聞網 / 綜合報導
中國一員工中頭獎，獲公司幫「清空購物車一次」。 圖／pakutaso
中國一員工中頭獎，獲公司幫「清空購物車一次」。 圖／pakutaso

臨近春節，員工最期待的就是公司開始發放年終獎金、舉辦尾牙摸彩等活動，不過有民眾抱怨，幸運抽中尾牙頭獎「清空購物車一次」，老闆卻反悔拒絕，因為他在購物車裡「放進一間房」！

綜合陸媒報導，浙江杭州一名職員小王爆料，日前公司舉辦尾牙，老闆大方承諾為頭獎獲獎者「清空購物車一次」，沒想到他中獎之後，老闆一看購物車裡有間房產，立刻反悔，拒絕幫他「清空」，讓他氣得大罵公司「沒有信譽」。

對於小王的指控，李姓老闆立刻喊冤，澄清自己沒有不願兌現承諾，但在購物車裡放一間房要公司買單，「稍微有點過分」、「這不是坑公司嗎」。小王則反駁，公司沒有設金額上限，如果不能履行承諾「當時就不要搞嘛」，李老闆則承認在設計獎勵時有欠考慮，表示如果小王一定要這間房子，可以幫他出定金的部分。

此事傳至網路，眾多網友也看傻，指責員工太貪心，「人人購物車放幾套大別墅、幾艘大遊艇，公司估計要破產」、「大公司可以，小公司的話這不是玩死老闆嗎」、「怎麼不把收購該公司這個訂單一起放進購物車」，也有人覺得老闆不夠嚴謹，也沒料到購物網竟然能買房，剛好給個教訓。

該員工曝光公司群組對話。 圖／翻攝自搜狐新聞
該員工曝光公司群組對話。 圖／翻攝自搜狐新聞

尾牙 頭獎 春節

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