陸男竊電動車電池上演「荒野求生」 一個月後遭警逮捕

上海一名岩姓男子日前偷竊了電動車的共享電池後，由於害怕被逮捕，竟然躲進樹林深處，上演「荒野求生」，令人哭笑不得。可是最終天網恢恢，岩男近日已被抓獲。

事情發生於去年12月16日，松江公安分局九里亭派出所接到一個網購平台的倉庫人員報警，表示電動車的共享電池遭人盜取。警方於是展開調查，發現該站點內換電櫃系統時常有彈出延遲的情況，而當日任職配送員的疑犯岩男正是取走自己的電池後，發現有另一櫃門彈開，而掃碼者正在隔壁倉庫整理貨物沒有留意，於是順手盜走電池。

之後，由於心虛不敢回到住處，岩男竟躲進G15高速下一片樹林深處，以躲避民警的追查，期間他使用吊床、電動車和油布進行簡單的組裝後，便在簡易的帳篷內生活逾一個月，堪稱現實版的「荒野求生」。

陸男在簡易的帳篷中躲避警方搜捕長達一個月。圖擷自澎派新聞

落網後，岩男透露自己這一個多月不敢回家也不敢出去工作，如果飢餓難耐就到附近買外賣回到帳篷吃，渴了就喝礦泉水，至於手機沒電就會用電動車充電。最終，岩男被依法刑事拘留。

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文章授權轉載自《香港01》