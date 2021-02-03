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陸男遭女強吻高舉雙手 網諷：身體很誠實

香港01 / 撰文／李納德
大陸一名男子遭女子拉住強吻。示意圖／Ingimage
大陸一名男子遭女子拉住強吻。示意圖／Ingimage

真是令人髮指的惡行！大陸日前瘋傳1段強吻影片，苦主是個男生，影片中他被1個年輕女孩推上牆強吻，並從牆上吻到卡在電梯閘門中間，男生全程高舉雙手不敢動，幸好女生的友人及時分隔兩人。網民驚訝到底男生要有多帥才有這種「待遇」，但又質疑男生「身體很誠實」，似乎想跟著進入電梯內。男生接受陸媒訪問時澄清，女生「拉下口罩就親起來」，反駁網民指自己被抱到騰空，也沒有跟她進入電梯的意思。

事件發生於1月30日浙江杭州，1名男子在電梯口突然遭1名年輕女生強吻，過程全被監視器拍下，看得網民相當驚奇。根據監視器畫面看到，一名戴白色帽、穿黑外套及白色裙子的女子，在電梯口突然將1名男生推向牆，然後「抓」過去強吻男子，2人一度離開鏡頭，而女生的女性友人就在電梯內似乎在笑，然後走出來拍打女生並拉走她。

重新入鏡時女生和男生完全扭作一團，男生雙手舉高似是不想引人誤會，女生就緊緊抱住他的腰，2人卡住電梯閘門中間接吻，男生被女生拉入電梯。女生友人一掌將女生推入電梯，又將男生推出去，男生過程中一直把手高舉。

大陸一名男子遭女子強吻，過程中高舉雙手不敢亂動。圖擷自微博影片截圖
大陸一名男子遭女子強吻，過程中高舉雙手不敢亂動。圖擷自微博影片截圖

雖然有網民質疑女生行為是性騷擾，但有不少網民質疑，男生被強吻後雖然雙手舉高，但身體動作卻是想跟著對方進入電梯內，而且女生的體型較男生嬌小，應該無法扯著男子進入電梯內。

陸媒聯絡到被強吻的男生還原過程，他聲稱當時女生走過來不知想怎樣，「拉下口罩就親了起來，說我是她喜歡的類型」，想把他拉走。男生一度問女生是否失戀，對方稱從沒談過戀愛怎樣失戀，還跟同行的女子稱「就要跟我好」。然而，有不少網民質疑男子似是想跟着女生進電梯，他反駁稱是被女生拉進電梯，「抱得很用力那種，我腳都離開地面了，被她抱騰空了」。

延伸閱讀：

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男生討厭的6種女生類型：欲擒故縱很煩厭、妳不是我媽！

文章授權轉載自《香港01》

監視器 性騷擾

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