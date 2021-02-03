嫌拖運費太貴 4男在機場「狂嗑30公斤橘子」下場曝光

當搭飛機出差旅遊時，每個人都有限制行李的基本重量，若超重就必須加價托運。日前中國大陸一名男子在出差時買了一箱橘子，卻在機場準備托運時被告知橘子需另加錢托運，但因為他不想要支付這筆錢，便與同行的3名同事一起在機場狂吃橘子，沒想到在返家後4人嘴角全部長了水泡。

據大陸媒體《Vista看天下》影片指出，王姓男子和3名同事一起到昆明出差，在返程時他們花人民幣50元（約新台幣216元）買了一箱30公斤橘子，不料到機場時，機場工作人員告知他們「托運費１公斤10元（約新台幣43元）」，等於整箱橘子需支付的托運費大約為1298元新台幣。

但因一行人並不想要支付這筆托運費，便花了半小時在機場將整箱橘子一口氣全部吃完，沒想到3天後，4人都因吃太多橘子上火導致嘴角起水泡，痛到讓他們直呼「以後再也不吃橘子了」。

對此，不少網友看到文章後，紛紛表示「大『橘』為重」、「真實版人在囧途」、「其實可以免費發給周圍的乘客」、「這麼多糖分，不上火才怪」、「不怕吃進醫院嗎」、「我曾經因為懶得再去排托運，在安檢口吃掉6個布丁」。