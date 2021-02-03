快訊

僅有鐵皮屋與舊厝！15億買下信義區300坪土地 買家身份曝光

好天氣只到這天！小年夜起天氣遽變 全台有雨到初一

嫌拖運費太貴 4男在機場「狂嗑30公斤橘子」下場曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
橘子因含有大量糖分，所以很多人在吃完時都會出現口乾舌燥、流鼻血和便秘等等一系列上火症狀。 圖／ingimage
橘子因含有大量糖分，所以很多人在吃完時都會出現口乾舌燥、流鼻血和便秘等等一系列上火症狀。 圖／ingimage

當搭飛機出差旅遊時，每個人都有限制行李的基本重量，若超重就必須加價托運。日前中國大陸一名男子在出差時買了一箱橘子，卻在機場準備托運時被告知橘子需另加錢托運，但因為他不想要支付這筆錢，便與同行的3名同事一起在機場狂吃橘子，沒想到在返家後4人嘴角全部長了水泡。

據大陸媒體《Vista看天下》影片指出，王姓男子和3名同事一起到昆明出差，在返程時他們花人民幣50元（約新台幣216元）買了一箱30公斤橘子，不料到機場時，機場工作人員告知他們「托運費１公斤10元（約新台幣43元）」，等於整箱橘子需支付的托運費大約為1298元新台幣。

但因一行人並不想要支付這筆托運費，便花了半小時在機場將整箱橘子一口氣全部吃完，沒想到3天後，4人都因吃太多橘子上火導致嘴角起水泡，痛到讓他們直呼「以後再也不吃橘子了」。

對此，不少網友看到文章後，紛紛表示「大『橘』為重」、「真實版人在囧途」、「其實可以免費發給周圍的乘客」、「這麼多糖分，不上火才怪」、「不怕吃進醫院嗎」、「我曾經因為懶得再去排托運，在安檢口吃掉6個布丁」。

一名男子在出差時買了一箱橘子，卻因不想要支付多餘的托運費用，便與同行的3名同事一起在機場狂吃橘子。 圖／《Vista看天下》
一名男子在出差時買了一箱橘子，卻因不想要支付多餘的托運費用，便與同行的3名同事一起在機場狂吃橘子。 圖／《Vista看天下

機場 人民幣 安檢

延伸閱讀

麵粉過期怎麼辦？ 網揭4大功能：大掃除超好用

別再讓學齡前孩子寫字了！幼童「手部X光」照片說明原因

日網排行「死前最想追完的動漫」 這部連載26年作品排行第一

訂餐「巧遇財神爺」沿路發紅包糖果 網讚：小費給爆

相關新聞

嫌拖運費太貴 4男在機場「狂嗑30公斤橘子」下場曝光

當搭飛機出差旅遊時，每個人都有限制行李的基本重量，若超重就必須加價托運。日前中國大陸一名男子在出差時買了一箱橘子，卻在機場準備托運時被告知橘子需另加錢托運，但因為他不想要支付這筆錢，便與同行的3名同事一起在機場狂吃橘子，沒想到在返家後4人嘴角全部長了水泡。

大作家女兒屎尿入詩 陸媒批：立足文壇不能只靠爸

中國知名作家賈平凹的女兒賈淺淺最近引起許多討論，原因是這名作品陸續登上各大刊物的「文二代」詩文「屎尿群飛」；除了眾人群嘲...

江西象鼻山「戴口罩」打破金氏紀錄 陸網不領情：太閒？

江西鷹潭龍虎山景區著名的「象鼻山」上，近日出現了一片超大的「口罩」遮住「象鼻」，江西省文化和旅遊廳還憑此申請了「最大布口...

陸男殯館娶亡妻受矚 1年後收丈母娘律師函

一年前，在殯儀館為病逝妻子楊柳舉辦的特殊婚禮，引發無數網友關注，新郎徐世南因此成為各大媒體新聞主角。一年後，徐世南特地註冊網路影片帳號，並將亡妻相關影片公之於眾…

「中國百強中學」奇葩違紀通報 上課梳頭、5分鐘沒進學習狀態

「中國百強名校」的違紀通報，洋洋灑灑記錄了高三學生們被認為「不應該」的行為。這份心力若能兼容並蓄，學校恐怕不只百強，很快...

單身男買車「抽中女友」！ 車商送上真人正妹：認識一下

廠商經常會舉辦抽獎活動，以刺激消費、提高民眾上門購物的機會。近日中國四川省資陽市一家汽車展售中心就舉辦買車抽獎活動，就有一名男子抽中「獎勵：女朋友一個」，本以為只是開玩笑，沒想到真有一位單身正妹走向他，當場喜獲「女朋友」讓他既興奮又緊張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。