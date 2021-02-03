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單身男買車「抽中女友」！ 車商送上真人正妹：認識一下

聯合新聞網 / 綜合報導
一名單身男子到四川省資陽市一家汽車展售中心買車，參加抽獎活動意外抽中「女朋友」，讓他當場樂壞了。圖擷自快看視頻。
一名單身男子到四川省資陽市一家汽車展售中心買車，參加抽獎活動意外抽中「女朋友」，讓他當場樂壞了。圖擷自快看視頻。

廠商經常會舉辦抽獎活動，以刺激消費、提高民眾上門購物的機會。近日中國四川省資陽市一家汽車展售中心就舉辦買車抽獎活動，就有一名男子抽中「獎勵：女朋友一個」，本以為只是開玩笑，沒想到真有一位單身正妹走向他，當場喜獲「女朋友」讓他既興奮又緊張。

根據陸媒《快看視頻》報導，一名男子到四川省資陽市一家汽車展售中心選購新車，而當時展售中心正好舉辦抽獎活動，該男子抽出一張彩券寫著獎勵「女朋友一個」，隨後果然出現一名正妹肩披「女朋友」的紅布條從後方走出來，令他興奮不已，當場衝向正妹身邊直呼，「可以直接帶回家嗎？」

汽車展售中心的業務員見到男子如此興奮，感緊拉住男子並解釋到，現在正準備過年了，所以特地舉辦創意聯誼活動，並向抽中「女朋友」的男子說明，「你們倆剛好都單身，我介紹你們互相認識，等等你們互加微信，但之後能不能成就看你們了」。

網友也對這場創意相親活動非常感興趣，紛紛留言表示，「還真有夫妻相」、「我買車怎麼沒這種待遇」、「我也單身，我也要去買車」、「我對這家車行印象大加分」、「買車抽女友還真是不錯，老闆請問下一期什麼時候再辦？」。

車展 聯誼 相親

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