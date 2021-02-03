陸殯儀館公告「請廣大喪屍不要聚集」 負責人：有人惡搞

近日，網傳安徽省蚌埠市的一間殯儀館內張貼「請廣大喪屍不要長時間聚集在休息室內」的公告，引發熱議。對此，這間殯儀館的負責人表示，這段話並非原文，而是有人惡搞，目前該公告已經被撤除。

2日上午，有蚌埠市民表示，當地一間殯儀館內的告示中寫到，「溫馨提示，為防止新型冠狀病毒交叉感染，請廣大喪屍不要長時間聚集在休息室內」。該名市民指，殯儀館是非常莊重嚴肅的場所，疫情期間防止出現人員聚集的提示很正常也很必要，但對於文中關於「喪屍」的理解，大家還是無法接受的，當然也不排除是單位或者個人粗心所致。

對此，這間殯儀館的負責人回應指，這則公告之前確實存在，但是其中的文字則是被人惡搞，原文中的「喪戶」（簡體字為「户」），被人摳掉了上面的一點後，才變成流傳的「喪屍」（簡體字為「尸」）的版本。

該名負責人表示，「有人惡作劇，發現這個問題後，我們及時的把這個公告全部撤掉，據我們分析，應該是之前有的喪戶對於我們執行火化政策不理解，進行的惡作劇」。負責人稱，個人應該自覺維護公共場所秩序，盡量不要給他人添亂。

延伸閱讀：

琴姐靈堂遺照原來是生活相 契仔：張相放咗屋企廿年

林子博愛妻設靈 黎瑞恩現身送別

文章授權轉載自《香港01》