快訊

趙選主席？馬：法規適用有無彈性 黨主席及中常會決定

從新冠疫苗採購失利 看台灣應該珍惜的兩個教訓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妻子複姓太罕見 讓子特別從母姓取名「第五月」

聯合新聞網 / 綜合報導
母親姓氏罕見，連夫家都贊成小孩從母姓。圖擷自「搜狐新聞」
母親姓氏罕見，連夫家都贊成小孩從母姓。圖擷自「搜狐新聞」

自人類社會以父系為主後，多數子女都會「從父姓」，而在台灣除了原住民族群外，一般漢人也是遵照「子從父姓」的傳統，不過有時也因「入贅」或是特殊情況出現「從母姓」案例。最近中國大陸就出現一起小孩出生後，連夫家都贊成從母姓的案例，因為女方的姓氏「第五」非常罕見。

據「搜狐新聞」報導，大陸這對夫妻男方姓李，就中國人而言是大姓，不過女方的姓氏「第五」卻非常特別，當時兩人的小孩出生後，一時也沒想到幫小孩取什麼適合的名字，父親忽然靈機一動，想讓小孩從母姓，當場就取名為「第五月」。

父親這個想法跟家人商量後，全家人都贊成子從母姓，一來母親的姓氏很特別又罕見，二來小孩正好是在5月生的，取名為「第五月」好聽又好記，更是獨一無二的名字。

網友看完報導後，忍不住感慨，好羨慕有這樣的名字，也認為這真的是全國唯一。也有網友認為從母姓是一種非常大膽且勇敢的作法，因為在大陸不普及。

據維基表示，「第五」是極為稀有之姓氏，源於田姓，先世爲戰國田齊公族田氏，以遷移次第為氏，分為第一氏到第八氏，但是現代只剩「第五」姓，現今全中國大陸共只有一千餘人。

其實台灣也有這個罕見姓氏，立法院職員就有一對姐弟檔姓第五，分別叫第五莎和第五龍，除了姓第五之外，立委助理也有不少罕見姓氏，像是時間的「時」、揭穿的「揭」。

相關新聞

妻子複姓太罕見 讓子特別從母姓取名「第五月」

自人類社會以父系為主後，多數子女都會「從父姓」，而在台灣除了原住民族群外，一般漢人也是遵照「子從父姓」的傳統，不過有時也因「入贅」或是特殊情況出現「從母姓」案例。最近中國大陸就出現一起小孩出生後，連夫家都贊成從母姓的案例，因為女方的姓氏「第五」，也很罕見。

後車廂塞逾150公斤活豬 山東男返鄉探親載回父母的愛

因應就地過年政策，山東男子便提早回老家探親。臨走時爸媽將一頭幾百斤的活豬塞進了他的後車廂，一來惦記著城裡豬肉貴，一來過年...

拉車2000公里！重慶夫婦帶老母看世界 87天旅程腳脫3層皮

重慶楊厚萬夫婦花87天時間，用一輛「豪華」帶篷大板車，拖著84歲老母親從江蘇無錫出發，一路人力牽引，過安徽、湖北兩省，翻天柱山、大別山，徒步2000多公里回到重慶…

「你還相信光嗎」學生喊動漫詞…校方懲處 引官媒痛批

山西運城河東一中的三名學生，日前在宿舍大喊「你還相信光嗎？」、「迪迦」、「蓋亞」等動漫「超人力霸王」（奧特曼）的經典台詞...

抑菌膏惹禍？青島也現大頭娃 「1個月暴肥3斤」

青島一名母親向媒體淚訴，她剛滿三個月的孩子在使用一款抑菌膏之後，出現體重猛增、面部腫大、多毛等症狀，跟之前的大頭娃娃事件...

醉男住五星酒店忘關浴缸水龍頭致淹水 遭索賠近25萬台幣

陸媒《南方都市報》報道指，一名男子於上月29日（上周五）晚上入住深圳市凱賓斯基酒店時，因醉酒忘記關閉浴缸水龍頭導致淹水，隔日被酒店要求賠償多達4萬7千多元人民幣(約台幣25萬）。 涉事酒店回應稱，目前已與消費者達成和解，後者向酒店賠償3千元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。