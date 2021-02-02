妻子複姓太罕見 讓子特別從母姓取名「第五月」

自人類社會以父系為主後，多數子女都會「從父姓」，而在台灣除了原住民族群外，一般漢人也是遵照「子從父姓」的傳統，不過有時也因「入贅」或是特殊情況出現「從母姓」案例。最近中國大陸就出現一起小孩出生後，連夫家都贊成從母姓的案例，因為女方的姓氏「第五」非常罕見。

據「搜狐新聞」報導，大陸這對夫妻男方姓李，就中國人而言是大姓，不過女方的姓氏「第五」卻非常特別，當時兩人的小孩出生後，一時也沒想到幫小孩取什麼適合的名字，父親忽然靈機一動，想讓小孩從母姓，當場就取名為「第五月」。

父親這個想法跟家人商量後，全家人都贊成子從母姓，一來母親的姓氏很特別又罕見，二來小孩正好是在5月生的，取名為「第五月」好聽又好記，更是獨一無二的名字。

網友看完報導後，忍不住感慨，好羨慕有這樣的名字，也認為這真的是全國唯一。也有網友認為從母姓是一種非常大膽且勇敢的作法，因為在大陸不普及。

據維基表示，「第五」是極為稀有之姓氏，源於田姓，先世爲戰國田齊公族田氏，以遷移次第為氏，分為第一氏到第八氏，但是現代只剩「第五」姓，現今全中國大陸共只有一千餘人。

其實台灣也有這個罕見姓氏，立法院職員就有一對姐弟檔姓第五，分別叫第五莎和第五龍，除了姓第五之外，立委助理也有不少罕見姓氏，像是時間的「時」、揭穿的「揭」。