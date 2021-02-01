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陽明交大合校！附設醫院簡稱不是「陽交大」 院方曝解答

被指控偷飯店「半卷衛生紙」 63歲洗碗清潔工想不開

香港01 / 姜庚宇
蒯姓女士日前在酒店員工廁所如廁後，拿走了半卷衛生紙，遭飯店方指責偷竊，上級並揚言要罰款並將她開除。 圖／香港01
蒯姓女士日前在酒店員工廁所如廁後，拿走了半卷衛生紙，遭飯店方指責偷竊，上級並揚言要罰款並將她開除。 圖／香港01

中國安徽合肥63歲的蒯姓女士在當地一間飯店做洗碗清潔工。日前在飯店員工廁所如廁後，拿走了半卷衛生紙，結果遭飯店方指責偷竊，上級並揚言要罰款並將她開除。

據蒯女士家屬表示，蒯女士為此哭了整夜，翌日在飯店的宿舍服藥自殺。幸而發現及時，她被送往醫院救回一命，但目前仍在醫院接受治療，而飯店方至今不願承擔醫藥費。

據蒯女士家屬表示，蒯女士今年63歲，她1年前到涉事的曙光薇飯店（天鵝湖店）做洗碗清潔工，每月薪水人民幣2400元（約新台幣1萬元）。今年1月27日，蒯女士在員工廁所如廁後，想到宿舍的衛生紙用完了，就隨手把剩下的半卷紙放在口袋裏，打算帶回宿舍用，「宿舍也發衛生紙，但沒有那麼及時，在飯店也不方便外出，所以員工時常會這麼做。」

然而，飯店工作人員隨後找到蒯女士，指責她偷竊，而且要求搜身。在與總經理一番解釋後，其迎來的卻是直屬主管黃女士的斥責，認為她偷東西還越級上報，要開除。據家屬描述，蒯女士為此哭了一整夜，「想到清清白白一輩子，最後因為半卷衛生紙沒臉見人」，翌日在飯店的宿舍服藥自殺。

1月31日，蒯女士的女婿王先生向大陸媒體表示，蒯女士自盡前曾給女兒發消息說心情不太好，家人覺得事情不太對之後就去了飯店，但還沒趕到飯店時，就被告知蒯女士已經被送到了醫院。目前，蒯女士仍在醫院接受治療，意識還是有些不太清醒，比較嗜睡。

王先生說，岳母服藥之前跟妻子提起過此事，稱當時沒有向主管解釋過多，而是立即承認拿衛生紙一事，沒有辯解。但飯店主管表示，這是盜竊行為，要罰款，還讓蒯女士「不用再去上班了」。蒯女士女兒當時安慰她，稱「這事既然已經發生了，該罰錢就罰錢，讓這事就過去了」，怎料蒯女士還是服藥自盡。

飯店方拒承擔醫藥費

蒯女士家人稱，目前飯店不願意承擔醫藥費，令他們感到不滿。「就算是犯了錯誤，但是在飯店出事了，也應該盡到一定的義務。我們還沒有說甚麼，他們就說要走法律程序。我們沒有說她的行為是好的，但起碼要安撫下老年人，讓老年人情緒穩定下來。我們也不想怎麼樣，但是至少對這個事的處理要有誠意，現在不管不問我們肯定不太接受。」

涉事飯店陳姓經理稱，飯店已經就處理方式與家屬進行過溝通，希望不要只聽一方的說法，「我們集團也有法務部門，對於家屬的言論我們也會做保留。」

他表示，飯店方已經盡到了義務，該做的都已經做了。「該怎麼解決，我們飯店已經跟家屬溝通清楚，他們可以通過正當法律途徑去解決。如果通過正當途徑去解決，法律上怎麼判，我們就會怎麼去做。其他方面我們目前不發表任何意見。」

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文章授權轉載自《香港01》

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