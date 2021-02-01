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醉男住五星酒店忘關浴缸水龍頭致淹水 遭索賠近25萬台幣

香港01 / 朱加樟
深圳一名男子日前酒醉後入住當地知名的凱賓斯基酒店，因忘記關水龍頭，而導致淹水，遭業者求償。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
深圳一名男子日前酒醉後入住當地知名的凱賓斯基酒店，因忘記關水龍頭，而導致淹水，遭業者求償。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

陸媒《南方都市報》報道指，一名男子於上月29日（上周五）晚上入住深圳市凱賓斯基酒店時，因酒醉忘記關閉浴缸水龍頭導致淹水，隔日被酒店要求賠償多達4萬7千多元人民幣(約台幣25萬）。

報道指，入住深圳市凱賓斯基酒店的男子當晚因醉酒準備洗澡，發現花灑水龍頭有問題，就開了浴缸的水龍頭，之後在床上等待時睡著。男子被服務員叫醒後，發現浴缸的水已經漫出，導致他的房間和隔壁房間都進了水。

隨後酒店方面向男子出示了一份賠償方案，總價為4萬7千餘元(約台幣25萬）。其中賠償項目有「地毯」70平方米，單價350元(約台幣1750元），合計24500元(約台幣12萬5千元）；「維修期間房間損失」10晚，單價999元，合計9990元(約台幣5萬元）。其他還包括人工費等等，所有項目共計47885元。男子認為，酒店浴缸內沒有設置防漫溢孔才導致水漫出，而酒店提出如此高額的賠償很不合理。

涉事酒店一名經理表示，涉事房間整個都已經濕掉了，包括走廊的外面都是水，隔壁房間也全部已經滲水，面積大概有70多平方米。經理表示，漫水不僅僅導致地毯需全部拆除，「地下樓層間隙裡面也會有一些滲水」。

該酒店的經理又稱，所有酒店的浴缸都不會設置防漫溢孔，而且因為浴缸水龍頭水流較大，衛生間地漏下水速度不足以將水排出，所以水會漫出衛生間。經理又指，目前酒店已經與消費者達成和解，後者向酒店最終賠償金額為3千元(約台幣1萬5千元）。

公開資料顯示，深圳市凱賓斯基酒店於2006年開業，屬五星級酒店，目前共有390間客房。

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文章授權轉載自《香港01》

淹水 酒店 深圳

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