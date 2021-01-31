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家有孕婦要樓上關WiFi防輻射 鄰居孩子神回覆

香港01 / 李納德
大陸女子回家發現門口被貼便條，原來是鄰居要求她們關WiFi。（微博影片截圖）
大陸女子回家發現門口被貼便條，原來是鄰居要求她們關WiFi。（微博影片截圖）

WiFi輻射會影響孕婦？大陸青島有女子日前回家發現門口被貼便條，原來樓下新搬來的住戶稱其妻子懷孕，要求她離家或晚上睡覺時把「WiFi關掉」，因為「孕婦怕輻射，請配合！」，女子更發現其他鄰居都被貼了同樣的便條。其後她叫家中孩子到樓下「回帖」，結果小孩真誠說話「神回覆秒殺」。網友均批評樓下的鄰居「腦殘」、「建議住山裡」，專家也指WiF輻射危害人體的想法純屬杞人憂天，大陸當局更曾列出關於WiFi的5大謠言並逐一解答。

1月27日大陸山東青島萊西有女住戶回家時，看到門口有張便條，但內容卻令人相當為難，「鄰居你好，我是你樓下301新搬來的，是這樣的，我老婆懷孕了，請你不在家和晚上睡覺的時候，把你家的「WiFi」關掉！因為孕婦害怕輻射。請配合！」女子發現這位新鄰居除了貼她家門，對面單位都一樣被貼，笑言竟因妻子怕輻射就跑到樓上四圍貼，「搞不搞笑」。

女子之後回家叫孩子回帖，貼到樓下住戶門口「反擊」，結果小孩一字一句相當真誠，告訴叔叔「我白天要上網課，我爸爸晚上要工作，我們家不能關網絡」，最後1句更提供建議「要不你們搬家吧」，網友一看笑翻。

過去大陸不時發生類似因懷孕要求其他鄰居關WiFi的事件，當時已有專家解釋，無線路由器輸出的WiFi功率並不大，對人體影響是「微乎其微」。

重慶大學通信工程學院教授賈雲健稱，早有實驗證明WiFi功率不大，產生的輻射比手機小得多，只要是符合國家標準又是正規的路由器，都不會對人體構成影響， WiFi輻射危害人體的想法純屬杞人憂天。而且WiFi靠電波傳播，穿透力弱，隨距離增加信號減少，鄰居更不必擔心，「WiFi輻射穿牆後幾乎可以忽略不計」。

因應網上對WiFi的傳言不絕，大陸國家級科普平台《 中國科普網 》曾經整合過有關WiFi輻射5大謠言：

1. 晚上睡覺要關WiFi？

WiFi屬非電離輻射，對人體不構成傷害，更不會影響睡眠。

2. WiFi會影響生育？

WiFi不會影響生育，沒有科學研究證明WiFi會影響夫婦生育，想生健康小孩戒煙、戒酒、多運動更有效。

3. WiFi會影響胎兒發育？

沒有科學根據，WiFi不會導致孕婦流產或胎兒畸形。

4. 仙人掌能吸收輻射？

仙人掌放在電腦旁只有裝飾用，長時間看電腦後看綠色有助於舒緩眼睛疲勞，但仙人掌無吸輻射作用。

5. 用完手機、電腦要洗臉去除輻射？

原子彈爆炸或核洩漏事故才需「清洗輻射」，減低核污染塵埃落在皮膚造成的傷害，這情況才有必要全身清洗，來減少放射性損害。

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文章授權轉載自《香港01》

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