細思極恐！停業民宿怪事多 女子驚覺鑰匙不見凌晨來電嚇破膽

獨自回民宿過夜，突然接到電話叫你馬上鎖門，正常人都嚇過半死！大陸貴州貴陽1名女子和朋友合資開了一間民宿，因為民宿已關門1星期，她獨自回去打算留宿1晚，凌晨時分發現原本有8條的鎖匙莫名其妙少了1條，想起最近員工說總有1間房變得凌亂，這時朋友不停打來，叫她馬上鎖實房門。

貴州女子付女士和幾名朋友合資在貴陽市松花南路開了間民宿，因為最近有特殊情況，民宿已暫停營業。付女士稱她們已關店1星期多，之後也不一定會重新營業，日前她獨自回去民宿，當時已凌晨1點半，打算留宿休息1晚。

民宿一共有8間房，共配有8條鎖匙，她進門發現少了1條鎖匙，雖覺得奇怪，但民宿關閉已久，所以未有太為意。就在她梳洗時，有人不停致電，她出來發現有朋友打來的未接來電，「打了7通，去到第8個時間我接通了」，朋友心急如焚稱「你現在把門鎖死」。

付女士看了民宿紀錄，當天無人入住。（微博影片截圖）

朋友稱她在監控鏡頭看到有個男人走進民宿內，但當天明明沒有任何訂單，不可能走得進去，付女士嚇得馬上將自己的房門反鎖，並立即報警。她後來告訴當地媒體，她平日沒有檢查過監控，當時是朋友查看後，發現該男子是12點左右進去的，「最可怕的是我不知道他是什麼人，是幹什麼的」，並想起最近員工曾發現房間疑被翻亂的事。

付女士想起同事告訴她最近回去檢查時，總有一間房間特別凌亂。（微博影片截圖）

民警趕到後制服該名陌生男子，民宿沒有財物損失，陌生男子解釋自己潛入去是因為「無帶身份證」，剛被嚇過半死的付小姐鬧道不管有沒有身份證，想住民宿也應先聯絡房主，「你突然闖進來我們很為難」。

後來發現該男子並非第一次潛入去，付女士提到店員平日都會打掃乾淨，但最近每次回去檢查時，都好奇有1間房會變亂，而且是不同房間。男子後來承認他半個月前曾入住過這間民宿，記得民宿門口密碼鎖的密碼，因為沒帶身份證又找不到有什麼地方好去，就偷偷走入之前住過的民宿，並輸入之前記住的密碼闖進。案件仍然在查。

付女士承認她們現時已經不接單，所以也沒換密碼鎖，未料竟引來前住客「偷住」。網友痛斥該男子「神經病」，竟因為沒事做「蹭無人的酒店房子，那吃呢，有沒有寄生在那間餐廳」，又稱如非當事人果然報警，「就是逃跑，如果跑不掉可能會威脅店主，甚至發生打鬥，那麼打鬥可能就是傷人或者致命」。

警方到現場調查，發現該名闖入男子。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》