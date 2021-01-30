爆紅後跟風！買家網購「天竺鼠車車」被封箱集運 網友怒斥

日本動畫《PUI PUI天竺鼠車車》近日爆紅，可愛的鼠鼠俘虜觀眾的心，更引起不少人飼養天竺鼠的想法。一間香港集運公司今日（29日）表示，發現一個在中國大陸正準備集運來港的密封包裹內，發現一隻活生生的天竺鼠，遂立即將牠扣起代為飼養，並將買家列入黑名單，網友亦怒轟買家「無人性」。

「香港集運」在facebook專頁發文，指一輛中港車被查獲大量沒有報關的違禁貨物，令公司其他貨車都一併扣查，因而造成運貨延誤，而轉運到香港的貨品當中，竟發現一隻活生生的天竺鼠，被放在密封包裹中。公司強烈譴責買家的行為，決定扣起不會發貨或退貨，該買家需自行到東莞倉庫領回，否則職員會接收代為照顧，並稱為了其他動物着想，已把買家放入禁運黑名單。

貼文又強調，動物是不可以集運，請眾會員善待及愛護所有動物，「他們是活生生有生命的」，而所有貨物必須如實申報，冰鮮肉類、急凍物品，以及活體包括蟲、老鼠、貓狗、蛇等也不能發貨，隱瞞申報和違禁物品都會令到車輛扣押查車，嚴重延誤之後的中港車發貨。

從貼文附載的照片可見，一隻黑白毛色的天竺鼠被放在紙箱內，紙箱底部放有大量切開了的蘋果，衛生情況不太好。大量網友看完貼文後，都怒罵買家「變態」，不理動物死活，又大讚集運公司做得好，「多謝你救回了鼠鼠」。

根據漁農自然護理署資料顯示，進口爬蟲類，鼠兔類及其他寵物，需事先獲得該署簽發的特別許可證，否則不得把任何動物輸入本港，不論是進口或轉口。

「香港集運」表示，在集運來港的貨品中，發現一隻活生生的天竺鼠。圖／取自fb「香港集運」 「香港集運」表示，有人集運冰的鮮雞肉來香港。圖／取自fb「香港集運」 淘寶網有賣天竺鼠等活體動物，更聲稱包運輸風險，「包活到家」，並已打疫苗。圖／淘寶網圖片 淘寶網有賣天竺鼠等活體動物，更聲稱包運輸風險，「包活到家」，並已打疫苗。圖／淘寶網圖片

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文章授權轉載自《香港01》