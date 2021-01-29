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路人也看傻！訂單要求「酸奶潑渣男臉上」 外送員竟乖乖照辦

聯合新聞網 / 綜合報導
中國大陸一名外送員接到奇葩備註，竟真的照辦，讓路人都傻眼。 圖擷自微博
中國大陸一名外送員接到奇葩備註，竟真的照辦，讓路人都傻眼。 圖擷自微博

外送平台堪稱懶人福星，民眾不但可以透過此服務，為身在別處的親朋好友點餐，還能特別留備註，提醒外送員注意事項。然而中國大陸一名外送員近日收到一筆酸奶（類似台灣的優酪乳）訂單，就發現消費者特別備註，「送到了不用對他客氣，摔那渣男臉上就行」。雖然這要求實在有點尷尬，但這名外送員秉持「顧客至上」的精神，竟然真的照辦，現在「事發畫面」也在網上瘋傳，引起廣大討論。

根據陸媒綜合報導，山東濟南一名外送員日前收到一筆酸奶訂單，收餐地址為「山東大學千佛山校區北院」，看似是一張平凡無奇的訂單，不過外送員卻赫然發現客人在備註欄寫上，「送到了不用對他客氣，摔那渣男臉上就行」。

最令人傻眼的是，這名外送員送到後，竟真的照做，把酸奶摔在「渣男」的臉上，對方則是滿臉錯愕，連一旁路人都忍不住盯著看。外送員完成任務後，也尷尬的將訂單遞給對方看，隨後離去。

事發畫面在網上曝光後，許多網友紛紛認為很荒唐、好笑；也有網友指出，外送員應該要能自己判斷是非，不是客人叫你做什麼你就照辦。另外，外送平台官方也證實此事，承認外送員未謹慎思考便潑酸奶，不過目前該名外送員已和遭潑男子和解，事情也算是落幕。

遭潑酸奶的男子，當場愣住。 圖擷自微博
遭潑酸奶的男子，當場愣住。 圖擷自微博

外送員

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