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洛陽老翁自家內挖到神秘古地道 估計屬宋金時期距今約千年
河南洛陽作為千年古都，擁有大量文物古跡。當地75歲村民賈鵬舉在自家居住的窯洞內，發現了神秘古地道入口，經過兩年時間的挖掘，古地道於近日「重見天日」。經當地文物部門表示，該地道距今有約1000年左右的歷史，為宋金時期建成。
村民賈鵬舉介紹指，他住的窯洞裡有古地道入口，能通往寨中的每家每戶。以前地道口被磚封住、積土很厚，他經過兩年的時間，合共花費6萬元人民幣（約新台幣260萬元）將地道挖通。「地道有100多米長，高度有一個人那麼高，最狹窄的地方人得在下面鑽著過」。挖通後的地道被安裝上電燈，並建成博物館，供遊客免費參觀，賈鵬舉稱每年有約1500人前往自己家中參觀。
賈鵬舉表示，地道內地形錯綜覆雜，古人用它儲存糧食，也可以藏兵通行，「過去有刀客，有土匪，要是俺們村這裡富裕，有錢人家怕被掠奪，一旦有情況，就可以往裡面藏」。
當地文物部門稱，從清理地道時發現的類似燈罩的瓦片判斷，其屬於宋金時期，距今有1000年左右的歷史。
據史料記載，古地道應為南宋時期的產物，能藏兵通行，在明清時期，村民用於躲避土匪刀客的襲擊、並存儲糧食，一直保存至今。
村民挖掘地道引發廣泛關注，但河南省文物考古研究院在官方微博回復指，「大家如果在生產生活中發現這樣的異常跡象，首先是及時向公安或者文物部門報告，而不是擅自挖掘。擅自挖掘不僅觸犯法律，還可能給自己帶來生命危險」。
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文章授權轉載自《香港01》
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