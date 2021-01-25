「西藏冒險王」死因再曝疑點 事發時間與同伴聲稱差一小時

來自中國大陸四川廣安的男子王相軍生前以「西藏冒險王」自稱，因其常年在藏區探索冰川，並拍攝影片上傳至短片平台，吸引了逾300萬名追蹤者關注。

去（2020）年12月20日，王相軍被指在西藏嘉黎縣境內的依嘎冰川瀑布探險時，墮入冰瀑中遇難。但近日，王相軍的死因被曝出現疑點，有網友發現其手機生前拍攝的影片經過降噪處理後，出現令人毛骨悚然的人聲對話。

據大陸媒體報導又指，王相軍家人發現，王相軍出事當日的落水時間，與其同伴所稱的落水時間相差一個多小時，為事件再增添多一個謎團。

據早前報道，有網友發現，王相軍逝世前一天（2020年12月19日）所發布的影片中似乎有人聲對話，經過20次降噪慢放等技術處理，仔細聽可以明顯的聽見多個人對話的聲音，例如「好矮，背不過」、「好重啊這傢伙，還在流血」、「他死了就不好背」、「別說話，別瞎說，他死就死，拿我的錘」、「呀，我的指紋」等。由於影片中出現了可疑的對話，王相軍的同伴小左亦成為了重要的被懷疑對象。

針對網友的質疑與猜測，小左在短片帳戶中發聲，稱網上的影片是他們一起相約去恰青冰川，時間是2020年12月9日至12日，當時有5個人4條狗。當時王相軍一個人在裡面錄影片，其餘人都出去在外面等他。

西藏自治區嘉黎縣公安局指，對王相軍失蹤成謎的影片高度重視，目前已介入調查，調查結果將及時通報。

《封面新聞》24日報道指，王相軍家人在王相軍的手機找到一段時長為32秒的落水影片，播放影片時顯示，落水的瞬間發生在2020年12月20日上午9點21分。而小左曾在直播中稱，當天他拍攝王相軍落水影片的時間，大概是11點左右，「具體時間不太確定」。為什麼事發時間和王相軍手機播放影片顯示的時間差了一個多小時？小左解釋稱：「因為手機在沒信號的地區，拍攝的時間會有錯亂」。

關於那段經過降噪處理後的影片的爭議，小左又回應稱：「大家不要去相信炒熱度的人……降噪這個視頻，是我們在（2020年12月）9號到12號之間拍的，19號才發出來。一些庫存視頻，我們都會在沒有網路之前把它發一遍，因為進山之後就沒網路了」。

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文章授權轉載自《香港01》