交屋後12天房子被炸成廢墟 女買預售屋驚覺建商偷工減料

中國大陸浙江溫州平陽縣新鴻國悅府小區一宋姓女屋主在2018年花了100多萬人民幣，在當地購買一套預售屋，近日新屋落成，然而大樓氣道卻發生閃爆，導致家裡多處被炸毀成廢墟。

根據《永嘉新聞網》報導，宋女在2018年購買預售屋，去年底才剛拿到新屋鑰匙，想不到本月12日下午，樓高33層、有130多戶的5號樓，與樓體建築連為一體的密閉排氣道就發生閃爆，導致有8個樓層附屬的排氣道磚塊被炸飛，房屋牆體破損嚴重，不過當時屋內人員不多，沒有發生傷亡事件。

有住戶質疑，會發生閃爆的原因是建商偷工減料，因此宋女與多名屋主要求退房並賠償他們的損失。宋女指出，有屋主發現，排氣道內沒有進行塗料與隔熱處理，當地住建部門調查後證實，事故原因就是發電機排出尾氣過大，造成閃爆。

目前該社區其他樓的屋主也相當擔心，是否會再度發生事故，屋主正在等待事故後的房屋安全鑑定，並與建商協商中。