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四川火鍋店突天降老鼠 店員閃電手快捉當場踩死

香港01 / 林芷瑩
四川一間火鍋店日前有老鼠出沒，嚇壞用餐民眾。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
四川一間火鍋店日前有老鼠出沒，嚇壞用餐民眾。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

正值冬天，不少人都喜愛打邊爐，惟四川成都有食客在火鍋店用餐時，突然天降老鼠，店員聞聲趕至後立即將老鼠捉住，再扔在地上用腳踩死。

涉事火鍋店店長稱，老鼠是從店內的假天花墮下，正好掉在顧客的桌子上，當時店內廚師看到後就將老鼠抓住踩死。店方表示，他們都不希望發生此事，已直接為受影響的客人免單，目前正聯繫滅鼠公司到場清潔。

網民認為，涉事餐館的衛生令人堪憂，幸好今次老鼠跌在鍋邊，若掉進火鍋後果不堪設想。有網民質疑，店員捉老鼠手法非常熟練，店內肯定不只一次有老鼠出現，希望有關部門能介入事件，責令店家關門清潔。

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文章授權轉載自《香港01》

老鼠 火鍋

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