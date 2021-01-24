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大陸「寵物活體盲盒」引抨擊 賣家：玩得起下單，玩不起別買

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸微博網友爆料，有網購平台正販售裝有寵物的「活體盲盒」，甚至在商品描述欄中說明，「玩得起就下單，玩不起別買」等告示。圖擷自新浪新聞
大陸微博網友爆料，有網購平台正販售裝有寵物的「活體盲盒」，甚至在商品描述欄中說明，「玩得起就下單，玩不起別買」等告示。圖擷自新浪新聞

大陸出現「活體盲盒」熱潮！近日大陸有微博網友爆料，有網購平台正販售裝有寵物的「活體盲盒」，甚至在商品描述欄中說明，「玩得起就下單，玩不起別買」等告示，而這一現象更延伸到其他領域，活體盲盒的「商品」包含狗、貓、兔子、烏龜，此熱潮引發不小爭議，大批網友砲轟根本泯滅生命。

根據《 新浪新聞 》報導，日前大陸微博一名網友在PO文中爆料，某購物平台在出售寵物的「活體盲盒」、「真狗狗福袋」，並配上「開出快樂」、「開出驚喜」等字眼，價格從人民幣30至36元不等（約新台幣129-154元），展示圖片中還寫著「不是病狗」、「不是土狗」、「全國包郵」等字樣，還有些賣家直接標明販售的是「柯基」、「博美」、「茶杯犬」等狗狗品種，銷量甚至達到6015件。

但這些寵物在市價基本都要人民幣上千元起跳（約新台幣4300元），已明顯不符市場價格，甚至還寫道「保證發的都是活體、健康的超值狗狗」、「不接受一切差評、退換」、「玩得起就下單，玩不起就別買，狗狗是生命，請尊重生命」，如果在收到狗狗後有任何不懂的問題，賣家會終身提供指導，另附贈狗狗養殖方法的影片教材。

事件被爆料後，引發大批網友批評，質疑買賣「活體盲盒」是不尊重生命的行為，並表示，如果狗狗用紙箱快遞運送後健康受影響，就有可能隨時失去生命，又或者有人買到不是自己想要的品種，就會隨便遺棄。

報導中也提到，事實上這些在網購平台上販賣的「活體盲盒」其實都是些病貓、病狗，箱子中的食物只有兩罐藥水，其他什麼都沒有。而到目前為止，不少網購平台中的「活體盲盒」已下架，但商家的回覆卻是因為「活動已結束」，也稱不知道何時會再繼續上架。

也有大陸網友指出，其實不止購買貓狗，只要點開網購平台，就能搜尋到大量的「活體購買」訊息，還有販賣兔子、雞、蜘蛛、蠍子、蛇等，特別是有些商家販售的價格低廉，為了節約成本幾乎不會提供檢疫證明。

網友紛紛抨擊，「有的買了還隨便遺棄，真的很過份」、「這些動物真的很可憐，這樣販售根本泯滅人性」、「為了賺錢可以不擇手段」、「現在什麼東西都要用成盲盒，好像是有病一樣」、「太過份了，希望政府可以管管這種不肖店家」。

活體盲盒的「商品」包含狗、貓、兔子、烏龜等。圖擷自新浪新聞
活體盲盒的「商品」包含狗、貓、兔子、烏龜等。圖擷自新浪新聞

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