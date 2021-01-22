大陸麥當勞再推奇葩產品「油潑辣子聖代」 網看傻：拉肚子首選

麥當勞經常推出有特色的季節限定食品。據陸媒報導，大陸麥當勞將推出「油潑辣子（辣椒）聖代」，從其發布圖片來看，像是在聖代上淋上辣椒油，引發網友熱議。

據陸媒報導，近日大陸麥當勞推出了「油潑辣子聖代」，憑券任意消費可免費兌換，限於1月25日使用，顧客需在微信小程序的麥當勞上領取免費券。

由於「油潑辣子聖代」還沒有開售，所以暫不清楚食物實貌，不過此消息已經引發網友熱議。網友們紛紛留言評論，「這是拉肚子首選」、「真的不想吃」、「是嫌命太長嗎？」、「冰火兩重天」。不過也有網友認為，這類油潑辣子雪糕早在西安、重慶等地出現過，「油潑辣子聖代」不算是新事物。

此外，內地麥當勞早前也推出一款名為「給利奧餐肉堡」的限量漢堡包，由Oreo餅乾碎和午餐肉組合製成，極其詭異的搭配引來大陸網友嚐鮮，但網友們看了卻怒批「不要玩食物」。

「油潑辣子」是陝西方言，雲南方言則稱其為油辣子，主要流行於陝西和南方各省如雲南、湖北等地。「油潑辣子」是辣油的一種，其具有辣、香味醇厚的特點，顏色為棕褐色、深棕色或橘紅色。

麥當勞訂於1月25日才開始販售「油潑辣子聖代」，但卻有網友宣稱已嘗試過並貼出照片，因此應為網友自製版本。圖擷自微博。

延伸閱讀：

內地麥當勞推限量「Oreo餐肉堡」 網民：暗黑系列惡搞餐點

麥當勞嚟嚟去去嗰幾樣 點解幾十年人氣屹立不倒？台網民點出關鍵

文章授權轉載自《香港01》