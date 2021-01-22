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男童食指插門鎖拔不出「像戴鐵鑽戒」 驚動11名消防員救援
沒有事情擋得住小孩好奇心，但到底好奇心要有多大，才會將幾乎整隻手指插入門鎖裡？日前，馬來西亞1名10歲男童將手指卡入門鎖「受困」，驚動當地消防局派出11名消防員救援，發現男童將手指插入1個已經損毀的大門鎖頭內，深深卡住兩節食指，最後要用特殊工具將鎖鋸開。
據當地媒體報導，事發於馬來西亞柔佛州新山市，1名10歲男童不慎將自己的食指插入已經損毀的門鎖內拔不出來，驚動當地消防員幫小孩「脫困」。從照片所見，身穿藍色短褲的男童手指並非簡單「卡」到門鎖，而是足足將兩節食指插入已經毀損的門鎖洞內，讓男童像是戴了個巨型鐵戒指。
當地消防局指出，20日晚上6時許獲報，總共動員11名消防員趕去救援。指揮官到現場了解狀況後，只好用鉗狀的特殊工具將門鎖「鋸開」，成功在男童無受傷的情況下取出手指。
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文章授權轉載自《香港01》
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