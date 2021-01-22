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保全花9百中5千萬彩券！留一句「拜拜」秒離職 連薪水都不要

聯合新聞網 / 綜合報導
四川成都一名小區保全花百元爽中千萬彩券，得知中獎後立刻離職，並在隔天領完獎後神隱，連電動機車和薪水都不要了。圖擷自澎湃新聞
四川成都一名小區保全花百元爽中千萬彩券，得知中獎後立刻離職，並在隔天領完獎後神隱，連電動機車和薪水都不要了。圖擷自澎湃新聞

近來網路流傳四川成都一名小區保全買體育彩券，獨得1100萬人民幣（約台幣5000萬元），當他得知自己獨得大獎後便馬上離職，隔天領完千萬獎金後就消失無蹤，連電動機車和半個月工資都不要了。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，近來成都一小區保安中千萬大獎，據其同事表示，他年約30至40歲，在得知中獎當天，他在同事聊天群組裡留下一句「小夥伴們，拜拜」，人就消失了，連留在公司的電動車和半個月薪水都不要了，怎麼打電話都連繫不上他。

體育彩券店負責人張女士則稱，這名中獎者是中了1月18日21018期排列五110注大獎，共1100萬人民幣，這也是她開店以來開過最大的獎項。

張女士說，這名保全經常到店裡買彩券，「當天他花了人民幣220元（約台幣951元）買了一張自動選號的彩券」，當晚開獎後，店裡發現他中獎了，趕緊透過微信告訴他，但當時他還不信。

張女士透露，這名保全曾是一間KTV老闆，後來生意失敗才跑到成都做保全。他已在中獎第二天（1月19日）全部領完，目前是打算先買輛車。

彩券 保全

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