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男子街頭賣番薯17年 幫兒買2棟房還全額付清
街頭賣番薯也能致富？大陸洛陽一名男子在街頭擺攤，賣番薯賣了17年，不但拉拔了兩個小孩長大，還幫兩人在附近縣市各買了一間房子，且都是現金付清。他說，現在目標是再做兩年，當自己和太太再買一間房子。
根據網站《梨視頻》報導，55歲的劉本生24歲時來到洛陽，一開始做的是賣水果、批發水果的生意，賣烤番薯到現在已經17年。他表示，他有10幾個爐子輪流烤番薯，從早烤到晚，一開始為了顧攤還得睡在路邊。他在山上有160畝地的番薯田，夏天時去種番薯，冬天就上街烤。因為全都是自己種植，成本很低能夠薄利多銷，生意一直不錯。
去年他租了一個店面，從攤子變成了烤番薯店，但他也沒有漲價。他在2016和2019分別給兩個小孩買了房子，一共花了200萬人民幣（約865萬台幣），且都是沒有貸款一次全額付清。他說打算再做兩年，幫自己和太太再賣一棟小房子。
許多網友讚嘆，有人說「番薯品項的確很好，價格也很公道」、「踏實的話做甚麼都能致富」。也有人幫他計算「一天賣一千多斤，3塊錢一斤，自己種的成本一斤一塊錢，保守估計利潤日賺一千多，一個月3萬多」，還有人說「首先你要有160畝的地，還要在大城市有個攤子」。
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