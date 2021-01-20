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不想癌逝哥哥火化！他找朋友出主意 灌醉殺害路人頂替火葬

聯合新聞網 / 綜合報導
中國廣東一名黃姓男子為了不讓哥哥被火化，竟找來朋友幫忙想辦法，直到後來在路邊發現一名落單的林姓男子，便把對方灌醉再關進棺材內殺害，打算用對方的遺體去頂替哥哥火化。 圖／ingimage
中國廣東一名黃姓男子為了不讓哥哥被火化，竟找來朋友幫忙想辦法，直到後來在路邊發現一名落單的林姓男子，便把對方灌醉再關進棺材內殺害，打算用對方的遺體去頂替哥哥火化。 圖／ingimage

日前中國廣東一名黃姓男子為了不讓癌逝的哥哥被火化，竟找來朋友幫忙想辦法，直到在路邊發現一名落單的林姓男子，便把對方灌醉再關進棺材內殺害，打算用對方的遺體去頂替哥哥火化。

據《澎湃新聞》報導指出，事發於廣東汕尾陸豐，因癌症過世的哥哥在臨終前交代弟弟自己想土葬，不希望被火化，因此弟弟為幫助哥哥逃避火化，通過朋友將屍體交給黃姓男子負責，想辦法讓哥哥不被火葬。

沒想到黃姓男子在某日開車經過附近的陸豐市時，見林姓死者獨自一人在路邊撿垃圾，便將他誘騙上車，再購買白酒給林男喝，直到林男醉的不省人事後，就將他放入事先買好的棺木裡殺害。

事後，林男的屍體便被當作死者的遺體火化，而黃姓男子也從中獲得人民幣9萬元的賞金（約新台幣38萬元）。直到哥哥出殯時，棺木被弟弟私下請的工人秘密送到陸豐市河東鎮土葬。隨後，黃姓男子將裝有林男屍體的棺木掉包給家屬，最後交接給殯儀館工作人員火化。

而據被害人林男的親屬證實，林男自出生就弱智，沒有結婚生子，其吃飯、換衣、洗澡等基本能自理，經常在附近的垃圾堆、垃圾桶旁撿垃圾。對此，於去（2020）年9月汕尾中院作出一審判決，黃姓男子以故意殺人罪，被判處死刑，緩期二年執行。但黃姓男子對此判決不服，提起上訴，於去（2020）年12月時遭廣東省高院駁回上訴，維持原判。

屍體 棺材 人民幣 殺人 死刑

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