聽新聞
test
0:00 / 0:00
不想癌逝哥哥火化！他找朋友出主意 灌醉殺害路人頂替火葬
日前中國廣東一名黃姓男子為了不讓癌逝的哥哥被火化，竟找來朋友幫忙想辦法，直到在路邊發現一名落單的林姓男子，便把對方灌醉再關進棺材內殺害，打算用對方的遺體去頂替哥哥火化。
據《澎湃新聞》報導指出，事發於廣東汕尾陸豐，因癌症過世的哥哥在臨終前交代弟弟自己想土葬，不希望被火化，因此弟弟為幫助哥哥逃避火化，通過朋友將屍體交給黃姓男子負責，想辦法讓哥哥不被火葬。
沒想到黃姓男子在某日開車經過附近的陸豐市時，見林姓死者獨自一人在路邊撿垃圾，便將他誘騙上車，再購買白酒給林男喝，直到林男醉的不省人事後，就將他放入事先買好的棺木裡殺害。
事後，林男的屍體便被當作死者的遺體火化，而黃姓男子也從中獲得人民幣9萬元的賞金（約新台幣38萬元）。直到哥哥出殯時，棺木被弟弟私下請的工人秘密送到陸豐市河東鎮土葬。隨後，黃姓男子將裝有林男屍體的棺木掉包給家屬，最後交接給殯儀館工作人員火化。
而據被害人林男的親屬證實，林男自出生就弱智，沒有結婚生子，其吃飯、換衣、洗澡等基本能自理，經常在附近的垃圾堆、垃圾桶旁撿垃圾。對此，於去（2020）年9月汕尾中院作出一審判決，黃姓男子以故意殺人罪，被判處死刑，緩期二年執行。但黃姓男子對此判決不服，提起上訴，於去（2020）年12月時遭廣東省高院駁回上訴，維持原判。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言