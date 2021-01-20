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婦藏價值130萬金器於廢紙箱內 家人僅收百元隨便賣掉

香港01 / 孫聖然／報導
江蘇鎮江的王先生賣廢品時，誤將母親藏於廢棄紙箱中的金器賣掉。（看看新聞）
江蘇鎮江的王先生賣廢品時，誤將母親藏於廢棄紙箱中的金器賣掉。（看看新聞）

近日，中國大陸江蘇鎮江的王先生在收拾房間的時候，將家中的廢棄紙箱等廢品賣掉。未料，廢棄紙箱中竟藏有自己母親收藏的價值近30萬元人民幣（約新台幣130萬）的金器，無奈之下只好尋求警方的幫助。

據了解，王先生的母親在一次外出前，將金器放入家中的廢棄紙箱中，外出返家後，發現廢棄紙箱中的金器不翼而飛，詢問下得知，不知情的家人在賣廢品的過程中，將紙箱中價值30萬元的金器也一併賣了。

王先生介紹指，賣廢品合共賣了30元（約新台幣130元），「我母親把金貨和別的東西放在廢紙箱裡，因為她覺得廢紙箱沒有人會動它，然後家里人收拾房間的時候，把廢紙箱賣掉了」。

一家人無奈之下只好報警處理，當地警方接報後通過翻看附近的監視器等進行調查，但由於報案人記錯了事發時間，給調查進度也增加了一些難度。丹陽市警方表示，「我們重新進行了走訪，離他（失主）稍微遠一點的地方又發現了一家物流公司，也裝有監控。調閱監控我們發現了一個比較清晰的一個收廢品的汽車過去的一個視頻」。

最終，當地警方在王先生一家報案的第四天，幫王先生一家追回了損失。隨後王先生一家亦為警方贈送一面錦旗以示感謝。

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文章授權轉載自《香港01》

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