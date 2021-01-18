快訊

外籍女搭台鐵沒戴口罩！罵髒話比中指 遭起底曾任教職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋼琴女教師討薪被打斷手指 老闆狂言：我付得起醫藥費

香港01 / 林芷瑩
中國大陸廣西柳州鋼琴女教師韋某，早前向老闆巫某索取考核扣款單及薪水時慘遭毆打，對方更表示「我付得起醫藥費」。韋某被打後手指骨折、全身多處受傷。 圖／網易新聞
中國大陸廣西柳州鋼琴女教師韋某，早前向老闆巫某索取考核扣款單及薪水時慘遭毆打，對方更表示「我付得起醫藥費」。韋某被打後手指骨折、全身多處受傷。 圖／網易新聞

中國大陸廣西柳州鋼琴女教師韋某，早前向老闆巫某索取考核扣款單及薪水時慘遭毆打，對方更表示「我付得起醫藥費」。韋某被打後手指骨折、全身多處受傷。

據柳州警方1月13日通報稱，經查，警察單位認定巫某毆打韋某的行為屬實，若韋某傷勢達至輕傷或以上，將依法追究巫某的刑事責任。

據大陸媒體報道，韋某去年辦理離職時發現自己的工資只剩人民幣10元（約新台幣43元），於是向老闆索要考核扣款單，在索要過程中被對方毆打。

去年11月27日，醫院開具的疾病證明書顯示，韋某多處軟組織挫裂傷、開放性指骨骨折、指關節囊破裂、手部指伸肌腱損傷等。同日，市公安局的《行政處罰決定書》顯示，巫某用凳毆打韋某，造成當事人全身多處受傷，左手食指骨折，被處以行政拘留7日及罰款200元（約新台幣862元）。

柳州市公安局通報稱，警方去年11月27日依法對巫某處以行政拘留並處罰款的處罰，並告知韋某，按傷情鑑定相關規定，傷情鑑定應在其傷勢恢復後進行。去年12月21日韋某出院後，警方已依法呈請鑑定委託，目前仍在等待傷情鑑定意見。

延伸閱讀：

江蘇外賣員自焚全身8成燒傷：疑因跳槽被扣薪五千 多次討要未果

拖欠大量押金薪資工程款 中國知名「蛋殼公寓」遭數百人維權討債

文章授權轉載自《香港01》

骨折 薪資

相關新聞

鋼琴女教師討薪被打斷手指 老闆狂言：我付得起醫藥費

中國廣西柳州鋼琴女教師韋某，早前向老闆巫某索取考核扣款單及薪水時慘遭毆打，對方更表示「我付得起醫藥費」。韋某被打後手指骨折、全身多處受傷。

大陸恐怖「掉色蔥」市場上流竄 專家：攝入過多對人體有危害

綠油油的蔥一擦竟然會掉色！近日大陸市場出現會「掉色」的香蔥，相關監管單位到市場攤販稽查時拿衛生紙一擦，衛生紙上居然出現「藍色顏料」，隨後1479公斤的「掉色蔥」被緊急封存，因為擔心民眾在不知情的情況下購買，長期食用會對人體有害。

上海政協委員提「結婚冷靜期」 網友挺：要推廣全國

繼「離婚冷靜期」被寫進《民法典》後，「婚前冷靜期」也被提了出來；消息傳出後，得到8成網民的支持，「建議推廣全國」，反對派網民則認為，「婚姻雙方都是成年人，對自己的選擇負責就好了，不必再設門檻...

陸排查未核酸檢測者 竟揪出逃了21年的殺人犯

遼寧省瀋陽市日前在排查未參加全員核酸檢測的居民時，發現一名形跡可疑且不願提供個資的男子，排查志願者向警方通報後，民警前往...

13歲起整形逾百次！普妹整上癮「停不下來」 曝記憶衰退慘況

「愛美」要付出多大的代價？年約16歲的中國網紅周楚娜自13歲開始動整形手術，至今已整型超過100次，雖自知整形有風險，但已整形上癮的她卻說「收手很難，我真的停不下來」。整形手術也讓她出現記憶力衰退、角膜破損等後遺症，身上更有許多跟著她一輩子的疤痕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。