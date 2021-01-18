鋼琴女教師討薪被打斷手指 老闆狂言：我付得起醫藥費

中國大陸廣西柳州鋼琴女教師韋某，早前向老闆巫某索取考核扣款單及薪水時慘遭毆打，對方更表示「我付得起醫藥費」。韋某被打後手指骨折、全身多處受傷。

據柳州警方1月13日通報稱，經查，警察單位認定巫某毆打韋某的行為屬實，若韋某傷勢達至輕傷或以上，將依法追究巫某的刑事責任。

據大陸媒體報道，韋某去年辦理離職時發現自己的工資只剩人民幣10元（約新台幣43元），於是向老闆索要考核扣款單，在索要過程中被對方毆打。

去年11月27日，醫院開具的疾病證明書顯示，韋某多處軟組織挫裂傷、開放性指骨骨折、指關節囊破裂、手部指伸肌腱損傷等。同日，市公安局的《行政處罰決定書》顯示，巫某用凳毆打韋某，造成當事人全身多處受傷，左手食指骨折，被處以行政拘留7日及罰款200元（約新台幣862元）。

柳州市公安局通報稱，警方去年11月27日依法對巫某處以行政拘留並處罰款的處罰，並告知韋某，按傷情鑑定相關規定，傷情鑑定應在其傷勢恢復後進行。去年12月21日韋某出院後，警方已依法呈請鑑定委託，目前仍在等待傷情鑑定意見。

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文章授權轉載自《香港01》