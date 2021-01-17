大陸恐怖「掉色蔥」市場上流竄 專家：攝入過多對人體有危害

綠油油的蔥一擦竟然會掉色！近日大陸市場出現會「掉色」的香蔥，相關監管單位到市場攤販稽查時拿衛生紙一擦，衛生紙上居然出現「藍色顏料」，隨後1479公斤的「掉色蔥」被緊急封存，因為擔心民眾在不知情的情況下購買，長期食用會對人體有害。

根據《 新浪新聞 》報導，大陸貴州某市場出現會掉色的「藍色」香蔥，事發後當地市場監管部門介入調查，發現昆明市場上確實有這樣的「掉色香蔥」，在盤查的4640個攤位中，一擦就掉色的香蔥就高達1479公斤。從照片中可看出，只要將衛生紙在該香蔥上輕輕擦拭，衛生紙上頭就會出現不明的「藍色塗料」，但乍看之下「掉色蔥」卻與一般正常的蔥沒有什麼不同。

市場監督管理局的一名工作人員表示，這樣的蔥長期食用會對人體有害。經過技術中心對16個小蔥的樣品分析，有9批樣品檢測出來的銅含量值與一般的香蔥接近，但其餘7批樣品的銅含量卻高於自身的營養成分，懷疑不肖廠商可能使用「波爾多液」。

調查人員提到，「波爾多液」是所謂的「藍礬」，是由水、硫酸銅、生石灰混製而成，在農業生產上，被廣泛當作殺菌劑和保鮮劑，也因為殺菌作用和毒性主要來自於成分中的銅，若是人體過量攝入將會造成危害。

目前相關部門已介入調查，銷售「掉色蔥」的攤販則稱這些香蔥來自雲南。為了把關食品安全，「掉色蔥」已全數進行無害化銷毀，監管局提醒民眾，買蔥時盡量不要買表皮帶有明顯藍色的小蔥，如果已經買到，必須先去除藍色附著物，並自來水多次清洗後才可食用。