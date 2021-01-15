13歲起整形逾百次！普妹整上癮「停不下來」 曝記憶衰退慘況

「愛美」要付出多大的代價？年約16歲的中國網紅周楚娜自13歲開始動整形手術，至今已整型超過100次，雖自知整形有風險，但已整形上癮的她卻說「收手很難，我真的停不下來」。整形手術也讓她出現記憶力衰退、角膜破損等後遺症，身上更有許多跟著她一輩子的疤痕。

據《中國青年報》報導，周楚娜年約16歲，目前還是高中在學生，小小年紀就已做過上百次整容手術，她回憶自己「原本的長相」，「眼睛小，鼻子又塌，和班裡漂亮女生形成鮮明對比」。周楚娜說，初中班裡男生會給我取各種難聽的綽號，「男生總會讓漂亮女生做輕鬆工作，又髒又累的工作就丟給我做。從那時起，我真切體會到，不是長得醜活得久，而是完全沒出路」。

當時才13歲的周楚娜再也受不了同儕欺負，苦求媽媽帶她去進行人生第一場整形手術「埋線雙眼皮」。周楚娜坦言，爸媽並不支持她整形，也有人提醒她會比同齡人更顯老，但她堅持「如果不做自己想做的事情，我寧願不去上學，他們拿我沒辦法」，而她也發現動完整形手術後，「大家對我的態度親和不少，嚐到整形帶來的甜果，我很快開始了第二次、第三次......」。

中國網紅周楚娜自13歲起迷上整形，至今已整型逾百次！圖擷自 @小z娜娜Nana

周楚娜整形成癮，「每次只要修圖的時候，覺得比前要多修圖幾下，我都要去整形醫院再動一次刀」，但礙於她還是未成年，她曾拿著成年朋友的身分證偽裝成年資格，或到不用查驗身分的「黑心診所」做整形手術。周楚娜做過各種大大小小的整形手術，包含耳軟骨隆鼻、芭比眼綜合、面吸黃金微雕、脂肪填充胸部、大腿360度環吸等，成為「全國年齡最小，整容最多」的網紅，擁有30多萬名粉絲，僅管如今遇上新冠疫情干擾而減少動刀，但她整形的次數仍達20多次之上，累積整形花費達人民幣400多萬（約台幣1731萬元）。

周楚娜自曝整形過多的後遺症，由於麻藥注射較多，她開始出現記憶力衰退，抽脂後皮膚出現鬆弛，腿、胸留下疤痕，甚至不少疤痕要跟著她一輩子，也因為多次開眼角、割雙眼皮，導致她的眼角膜較脆弱，某天她的眼睛突然劇烈疼痛，視力下降，之後才知道是因為卸妝水嚴重腐蝕眼球，眼角膜出現破損。

周楚娜說，我知道整容是有風險的，醫生也建議我盡量不要再開刀了，「但收手很難，我真的停不下來」，雖然爸媽不支持她繼續整容，但整形這些錢大部分是由開公司的爸媽付，但她強調仍堅持讀完書，「只有在學校上課，我才能拿到生活費，整形才能繼續」。