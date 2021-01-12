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隔離被安排住KTV？陸網友：按摩椅還變成了床 業者無奈回應
中國大陸河北省連日新增新冠肺炎確診病例，當地除了啟動全員核酸檢測工作，也採取嚴格的隔離措施。但近日一名河北網友表示，由於隔離飯店不足，自己竟被分配住進了KTV，房間內不僅有電視可以播伴唱帶，還有按摩椅單人床。畫面曝光後，引發討論。
綜合大陸媒體報導，一名河北網友1月10日在抖音平台上傳影片，並聲稱「不知道我是不是全網，第一個被隔離到KTV的」，只見畫面中，房間內有按摩椅、電視和小茶几。其中按摩椅被改造成單人床，電視還有伴唱系統，和一般的隔離所配備不太一樣。
畫面曝光後，立刻引發網友熱議，飯店業者趕緊出面澄清，他們開的是「按摩店」不是KTV，而且房內的電視只能放歌，不能點歌、唱歌，希望大家不要誤會。
眼見輿論延燒，該名網友也發文解釋，因為當地的隔離飯店不夠，社區才請按摩店老闆安排房間，老闆也相當熱情，準備一切的生活用品，期間還有工作人員幫忙送飯。該名網友強調，「社區已盡力為我們考慮了，不能因為是娛樂場所就對它歧視，因為本意是沒錯的，疫情當前，都是為了大家的安全」。
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