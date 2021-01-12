神犬催小主人寫作業花招百出 叼出「衣架伺候」小孩也傻眼

狗除了能看門還能帶小孩？最近有一段狗與小主人互動的影片，在大陸微博上爆紅。影片中的狗狗在聽到鬧鐘後，不但會提醒小主人該寫作業，還會要求她關電視坐好，甚至好像要教訓小主人一般地叼出衣架。種種舉動也讓網友們笑稱，這隻狗真像一家之主「為這個家操碎了心」。

影片一開始，妹妹坐在沙發上，專心地看著電視。狗狗「糯米」坐在一旁看著，好像在等待著寫作業的時間到來，鬧鐘一響，牠就叫了幾聲，提醒妹妹寫作業。妹妹一開始不太想理糯米，糯米一看去把書包叼來，又推了推小凳子。妹妹見狀也一臉厭世的坐到凳子上，準備開始寫作業時，還很不情願地瞪了狗狗一眼。這時狗狗竟然又叼了衣架過來，妹妹馬上把電視關掉，開始認真寫作業。

飼主黃先生表示，這段影片來自家中的監視器，是他查看時意外發現。他說，因為自己和妻子工作忙碌，在他們到家前都是由狗狗陪著小孩。以前曾經訓練過狗狗要提醒小孩寫作業，他們偶爾會拿衣架教訓小孩，而狗不知道什麼時候也學會了這一套。

狗狗糯米與妹妹的互動已經不是第一次在網路走紅。之前也曾有影片是妹妹偷看電視， 狗狗聽到主人回來馬上大叫通知小主人，提醒她關電視拿出作業；還有一次是狗狗自己開門簽收快遞，讓外送員一臉疑惑。

網友紛紛大讚可愛「又是你，你家的狗該不會是哮天犬吧」、「讓狗狗去上個補習班，下次就能教小孩寫作業了」。也有人說「全是套招，但因為太可愛了所以沒關係」、「人家糯米是德國牧羊犬，還是退役警犬，加上主人有訓犬經驗，不是一般人可以做得到的」。