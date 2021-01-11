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色魔公然「趴女廁地板偷窺」 機智女淡定用手機錄下事發經過

香港01 / 陳進安
女子掏出手機打開慢動作攝影功能，透過廁所底部的空隙拍攝，結果畫面清晰看到一名光頭的中年男子趴在地板上偷窺。 圖／看看新聞
女子掏出手機打開慢動作攝影功能，透過廁所底部的空隙拍攝，結果畫面清晰看到一名光頭的中年男子趴在地板上偷窺。 圖／看看新聞

中國大陸重慶女子小王日前在渝中區一家商場上廁所時，突然發現地板上有人影但沒有腳步聲。機智的她未有恐慌，反而選擇用手機自帶的相機慢動作功能拍攝，結果果然拍下一名正在偷窺的男子。色狼見狀立即嚇得逃離，小王隨後報警，警方正在追查男子。

事發於周三（6日）上午，小王原本在商場內的培訓機構上課，在11時下課後，她去了3樓的公廁，並在廁所隔間內看影片。就在此時，地上突然出現影子，疑似有人偷窺。小王於是掏出手機打開慢動作錄影功能，透過廁所底部的空隙拍攝，結果畫面清晰看到一名光頭的中年男子趴在地板上偷窺，把二人同時給嚇了一大跳。

小王最後在老師陪同下報了警，並向警方提供上述片段。然而原來涉事洗手間本身也有隱患，其沒有大門，外人可通過人影知道廁格內是否有人，同時廁格內有幾級台階，底部的空隙因此做得比較大。

據清潔工指，之前其同事就發現過有男子偷窺、偷拍。商場方面則表示會調閱閉路電視，積極配合警方調查，並會聯合工程部對洗手間作必要的改造，如增設大門或加高門板，保護顧客隱私。

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文章授權轉載自《香港01》

色狼 偷拍

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