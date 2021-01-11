樓上婆婆曬生鴨肉 血水滴落樓下衣服全報廢

良好的鄰里關係有賴居民之間互相尊重，但香港一個社區日前發現樓上住客竟將4隻不知是鴨或是鵝的生肉掛出曬衣架，血水不斷滴落，令樓下住戶的衣服報廢，大廈管理員曾到涉事單位查看，惟住客沒有理會勸告，直至生肉完全晾乾後才收回屋內，受影響的樓下住戶感到十分崩潰。

有網民在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖，分享其友人在葵盛西邨親歷的奇景，指樓上婆婆日前將生肉晾出窗外，大嘆「生肉血水還在滴」、「到底想幹嘛」。據相片所見，疑似4隻鴨或鵝被掛在曬衣架，上方有紙皮覆蓋。

樓主後來向《香港01》表示，她友人在發現當晚便向管理員求助，但管理員到涉事單位後，該名婆婆仍然沒有將生肉收回屋內，至翌日也原封不動；友人其後通知當區區議員，後者則表示會向房屋署反映。樓主又指，現時婆婆已將「搞不清是鵝還是鴨的東西」收回，但相信只是因為已滴乾所有血水。

樓主引述友人稱，樓上單位間中亦會曬鹹魚，甚至將正在滴水的拖把晾出窗，「已經有好多衣服因為這樣報銷，有時是沾到油漬」，非常擾人。

大批網友怒斥涉事婆婆無公德心和欠衛生意識，「婆婆的行為，蓋紙板怕上面落塵，就不擔心自曬的生肉血水往下滴。」並建議樓下住客向房屋署舉報，暫時先自行設法阻擋污水，「自己加塊帆布在窗上面啦」、「公屋就簡單啦，告到她搬走」。

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文章授權轉載自《香港01》