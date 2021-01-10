寵物龜零下17度被凍昏 飼主下鍋想煮來吃竟嚇壞

寒流發威讓台灣變成「凍番薯」，鄰近的中國大陸、日本等國也天寒地凍，不只人受不了，連動物也冷到皮皮剉，日本之前就發生有寵物龜變成大冰塊，沒想到無獨有偶，中國大陸也有飼主粗心大意，讓自己的寵物龜結冰，事後打算煮來吃，沒想到下一秒讓她嚇了一跳。

據《沸點視頻》報導，河南有位熊姓女飼主在1月7日帶著養了7年的寵物龜外出曬太陽，結果事後竟然把烏龜遺忘在戶外，當天晚上的溫度降到零下17度，隔天早上她發現烏龜四肢不動，連頭也縮在裡頭不伸出來。熊女想盡辦法試圖喚醒烏龜，甚至拿吹風機吹但是全都沒用，最後竟然決定要煮來祭五臟廟。

熊女先殺了一隻雞，打算連同這隻烏龜一起燉煮，做成一道名為「霸王別姬」的料理。沒想到就在她將寵物龜放進鍋中沒多久，烏龜的眼睛竟然睜開了，頭也伸了出來，雖然活了過來，卻沒有像之前那麼有精神。熊女後來還弄了一個小被窩，讓寵物龜能鑽到裡面取暖，現在精神完全恢復了過來。

這起事件也讓網友們看了目瞪口呆，紛紛留言痛批「自己養的寵物也吃？什麼人啊…」、「烏龜也可以吃嗎？烏龜和鱉不一樣吧」、「這個是什麼主人啊」、「有點理解不了，當寵物養的動物死了竟然要吃掉」、「龜是有靈性的」、「雞為了烏龜死，烏龜竟然活過來了」、「缺不缺德啊？」、「討厭拿動物生命來博眼球的人，為了流量連人性都不要」。