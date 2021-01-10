快訊

兩棲爆破班錄取難度高 寒流受測淘汰率逾5成

家樂福嗆主動撤銷台灣豬標章 農委會急滅火：感謝配合

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寵物龜零下17度被凍昏 飼主下鍋想煮來吃竟嚇壞

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名女飼主日前忘了把寵物龜帶回家，沒想到隔天一早看到烏龜被凍僵，她以為死了打算煮來吃，沒想到寵物龜竟然活了過來。 圖／翻攝自「騰訊視頻」
大陸一名女飼主日前忘了把寵物龜帶回家，沒想到隔天一早看到烏龜被凍僵，她以為死了打算煮來吃，沒想到寵物龜竟然活了過來。 圖／翻攝自「騰訊視頻」

寒流發威讓台灣變成「凍番薯」，鄰近的中國大陸、日本等國也天寒地凍，不只人受不了，連動物也冷到皮皮剉，日本之前就發生有寵物龜變成大冰塊，沒想到無獨有偶，中國大陸也有飼主粗心大意，讓自己的寵物龜結冰，事後打算煮來吃，沒想到下一秒讓她嚇了一跳。

《沸點視頻》報導，河南有位熊姓女飼主在1月7日帶著養了7年的寵物龜外出曬太陽，結果事後竟然把烏龜遺忘在戶外，當天晚上的溫度降到零下17度，隔天早上她發現烏龜四肢不動，連頭也縮在裡頭不伸出來。熊女想盡辦法試圖喚醒烏龜，甚至拿吹風機吹但是全都沒用，最後竟然決定要煮來祭五臟廟。

熊女先殺了一隻雞，打算連同這隻烏龜一起燉煮，做成一道名為「霸王別姬」的料理。沒想到就在她將寵物龜放進鍋中沒多久，烏龜的眼睛竟然睜開了，頭也伸了出來，雖然活了過來，卻沒有像之前那麼有精神。熊女後來還弄了一個小被窩，讓寵物龜能鑽到裡面取暖，現在精神完全恢復了過來。

這起事件也讓網友們看了目瞪口呆，紛紛留言痛批「自己養的寵物也吃？什麼人啊…」、「烏龜也可以吃嗎？烏龜和鱉不一樣吧」、「這個是什麼主人啊」、「有點理解不了，當寵物養的動物死了竟然要吃掉」、「龜是有靈性的」、「雞為了烏龜死，烏龜竟然活過來了」、「缺不缺德啊？」、「討厭拿動物生命來博眼球的人，為了流量連人性都不要」。

寵物

延伸閱讀

超狠！林口豪宅社區驚傳高處砸龜 血濺地面慘況曝

陽台散步被「冰封」 寵物龜竟凍成一大塊冰

他好奇「喝啤酒是否加冰塊」 網給答案曝好喝關鍵

800元耶誕交換禮物！ 她哭收到這個 網友回應變「比慘大會」

相關新聞

寵物龜零下17度被凍昏 飼主下鍋想煮來吃竟嚇壞

寒流發威讓台灣變成「凍番薯」，鄰近的中國大陸、日本等國也天寒地凍，不只人受不了，連動物也冷到皮皮剉，日本之前就發生有寵物龜變成大冰塊，沒想到無獨有偶，中國大陸也有飼主粗心大意，讓自己的寵物龜結冰，事後打算煮來吃，沒想到下一秒讓她嚇了一跳。

42歲女徒弟嫁80歲殘疾中醫 稱崇拜醫術「前世有緣」

本月7日，貴州42歲女徒弟嫁給80歲有殘疾的中醫師，婚禮排場十足，新娘子透露早年帶兒子去求醫時，被師父的針灸醫術所折服，拜入門下後，兩人很自然走在一起，甚至覺得是前世的緣份。老中醫的徒弟受訪時也大讚師妹有事業心，指兩人的結合是想發展事業，師妹婚後可以將針灸事業傳承下去。不過，網友質疑為何一定要結婚才傳承到針炙，「不結婚就傳承不了手藝？」，亦有人形容這段婚姻關係只不過是「各需所需」。

網紅「連體夫妻」婚變？傳無腳夫出軌女粉絲 缺手妻心碎回老家

網傳中國大陸一對同樣是殘疾人士的夫妻，丈夫小波下身截肢失去雙腿、妻子阿嬌則因意外致右手少了一截，妻子長期用竹簍揹起丈夫生活，其後拍片上網成了網紅，獲得「連體夫妻」稱號。兩人紅起來後經濟大大改善，不時傳出丈夫竟然搭上了女粉絲，對方非但比妻子漂亮，而且還是身體健全的女大學生。妻子阿嬌得知丈夫出軌後，慘變單親媽媽的她，傷心地帶着孩子回老家。

「曾與黑人交往」是重罪？女大生遭未婚夫悔婚 父母也翻臉

一生中或許總會遇上數個渣男，有大陸女大學生本來以為真愛無分國界，在學校遇上黑人留學生，半個月已打得火熱，但甜蜜同居一個月後就發現原來對方是「騙炮渣男」，女大生傷透心憤然分手。至大學4年級，她實習時遇上校草學長，2人在一起後更談婚論嫁，但男方得悉女方曾與黑人交往後，稱感到「十分恥辱」，最後更被取消婚事，想不到連父母也怒罵她丟祖宗的臉，令女方不禁在網上哭訴經歷，感慨悔恨終生。

陸麥當勞叔叔慘遭取代！ 「開心姐姐」挨轟抄襲日本「絆愛」

中國大陸的麥當勞叫做「金拱門」，最近連「麥當勞叔叔」也要退位，換成二次元虛擬人物「開心姐姐」。不過現在有網友質疑，這名開心姐姐的外形疑似抄襲日本2016年推出的虛擬偶像「絆愛」（キズナアイ），引發討論。

神技！陸男咬蘋果「牙雕」明星剪影 網驚：這副牙要買保險

雕刻拿刀、用槌子，他居然用牙咬？日前，來自大陸浙江的王先生的用嘴在蘋果上雕刻的影片在微博上引起熱議，他透露自己經網友啟發，想到利用牙齒雕刻「牙雕」，透過剪影的方式雕出各種人像，已經雕刻過逾20個明星的樣子。不過，他指這種用牙的方式屬於「盲雕」，咬一下看一下，要花很多時間調整，他的作品包括許多一線明星，包括劉德華、張國榮、楊冪、王一博、易烊千璽、丁禹兮等，看得網友嘖嘖稱奇，紛紛大嘆「這下我的牙都不如別人了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。