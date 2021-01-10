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網紅「連體夫妻」婚變？傳無腳夫出軌女粉絲 缺手妻心碎回老家

香港01 / 李納德／報導
中國大陸一對被稱作「連體夫妻」的網紅，日前再次傳出分手的消息，稱殘疾搭上女粉絲。（微博圖片）
中國大陸一對被稱作「連體夫妻」的網紅，日前再次傳出分手的消息，稱殘疾搭上女粉絲。（微博圖片）

網傳中國大陸一對同樣是殘疾人士的夫妻，丈夫小波下身截肢失去雙腿、妻子阿嬌則因意外致右手少了一截，妻子長期用竹簍揹起丈夫生活，其後拍片上網成了網紅，獲得「連體夫妻」稱號。兩人紅起來後經濟大大改善，不時傳出丈夫竟然搭上了女粉絲，對方非但比妻子漂亮，而且還是身體健全的女大學生。妻子阿嬌得知丈夫出軌後，慘變單親媽媽的她，傷心地帶着孩子回老家。

網友看完事件後都炮轟丈夫始亂終棄，更直斥失去雙腿的殘疾男子「只剩半截（驅體）仍偷食」。但因這對男女從未接受過媒體訪問，不少人質疑事件真偽，甚至有多少是炒作成份，皆因類似的消息在2018至2020年間不時傳出，其中有版本更稱這對「夫妻」其實是親兄妹，真相至今未有定案。

「連體夫妻」是名叫小波及阿嬌的網紅夫婦，兩人都是殘疾人士，小波沒有雙腳，阿嬌則缺了右前臂，兩人婚後育有1名女兒，靠做小生意維生。阿嬌平日會用竹簍揹住小波出入，恩愛互動感動許多人，有人建議他們將生活影片放上網，結果不久即「火了」，爆紅後收到網友打賞及做帶貨等，且被網友稱為「連體夫妻」。兩人收入暴增，生活改善後就連打扮都變得時尚，更買得起名車。

有傳兩人生活富裕後突然就停止更新影片。有消息指，兩人紅了後開始有粉絲探訪，想見證「連體夫妻」的生活，其中1名比阿嬌漂亮、家境富裕兼身體健全的女大學生，居然由粉絲變成搭上小波，最後小波出軌，決絕地拋棄共患難的妻子阿嬌。而阿嬌現時已帶着孩子回老家生活，小波則搬到女粉絲家中，相關消息傳出後，當然有網友對小波口誅筆伐。

網上不時有兩人的影片傳出，都是以短片形式配上矯情或柔和音樂為主，博取網友打賞。（微博影片截圖）
網上不時有兩人的影片傳出，都是以短片形式配上矯情或柔和音樂為主，博取網友打賞。（微博影片截圖）

然而，一直以來，網上只是不時傳出兩人的短片，但他們未曾口講述過任何資訊，亦沒有正式接受媒體訪問，網傳關於兩人背景更有多個版本。較主流的是指小波小時候因車禍截肢，從小失去雙腳，更曾患嚴重抑鬱症，試過自殺數次，之後在殘疾人士聯誼會上遇到阿嬌，對方也因車禍失去右手，這對很難找到對象的男女，因而走在一起。

另一說法是兩人是同一間工廠的員工，因為都是殘疾人士而認識及彼此熟絡，「惺惺相惜，慢慢走在一起」。第3種說法是兩人早已結婚，且一起到城市打工，卻同時遇上車禍而變成殘疾。然而，兩人的真實關係是怎樣，一直沒有確實說法，就連有否結過婚都有不同版本，更有說兩人只是共同生活，未有正式結婚。

中國大陸另有多對類似情況的「連體夫妻」，惟其中小波及阿嬌的事仍未被中國大陸主流傳媒所訪問證實，2018至2020年3年間傳出關於他們的文章、影片等，都是由中國大陸的自媒體發布。網傳的說法是兩夫婦活躍於影片平台快手，但微博及快手等社交及影片網站上都未見兩人的詳細資料，另一說法是兩人最早於抖音上傳影片，所以他們流出的都是斷斷續續的短片。

而2018至2020年，每隔數月都曾分別傳出兩人「火了」及「男方出軌」的消息，其中最早於2018年上傳的一對男女的甜蜜生活影片，其中有些女主角是雙手健全，與男主角表現親暱，相信是伴侶關係。其後有網友估計，雙手健全的是小波的新女友，但至今未有人交代其身份。有網友質疑這些是「營銷號」的炒作影片及文章，其中還有一版本，是說兩人「是連體兄妹，手術後找到了自己的新男女朋友」，但明顯片中男女是獨立個體，這個說法自然不攻自破。

2018年影片就有傳新女友雙手健全，與男主角表現親暱。網路圖片
2018年影片就有傳新女友雙手健全，與男主角表現親暱。網路圖片

而2019年不時流傳「連體夫妻又在網上火了」及2020年每隔數月就傳出的「男方搭上女粉絲」，大量自媒體上傳的文章及影片，未再提及兄妹一說，都集中講小波及阿嬌兩人甜蜜生活的故事，而完全一致的說法只有兩人的名字及住在成都，亦從未提及兩人作為網紅的社交媒體帳號。

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文章授權轉載自《香港01》

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