快訊

國道1號大貨車失控騎上分隔島 賓士車駕駛撞上慘死

影／博達女董座葉素菲掏空公司4.8億坐牢12年 今早出監搭小黃快閃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

42歲女徒弟嫁80歲殘疾中醫 稱崇拜醫術「前世有緣」

香港01 / 李納德／報導
新娘在婚禮上大談與師夫相識經過，稱一見面已很崇拜對方。（微博影片截圖）
新娘在婚禮上大談與師夫相識經過，稱一見面已很崇拜對方。（微博影片截圖）

老夫少婦加上師生戀，而老夫有殘疾而少妻是單親媽，這對男女走在一起難免會惹來非議，但這場婚姻的最大關注點竟然是為了「傳承針灸」？

本月7日，貴州42歲女徒弟嫁給80歲有殘疾的中醫師，婚禮排場十足，新娘子透露早年帶兒子去求醫時，被師父的針灸醫術所折服，拜入門下後，兩人很自然走在一起，甚至覺得是前世的緣份。

老中醫的徒弟受訪時也大讚師妹有事業心，指兩人的結合是想發展事業，師妹婚後可以將針灸事業傳承下去。不過，網友質疑為何一定要結婚才傳承到針炙，「不結婚就傳承不了手藝？」，亦有人形容這段婚姻關係只不過是「各需所需」。

1月7日貴州遵義舉辦了1場惹來熱議的婚禮，80歲殘疾穆姓老中醫迎娶42歲女弟子。有報道指，該名中醫在當地有名氣，經營針灸館有很多弟子，但因自小殘疾一直未有成婚。

女徒弟推着師父出場，在婚禮上介紹相識經過，原來2016年時她的兒子因病出現發育遲緩症，腳部也有殘疾，她帶兒子找穆中醫針疚，病情有所好轉。當時她已很崇拜對方，欣賞其針灸醫術，其後索然拜他為師，相處過程中自然走在一起，「我們可能前世就有緣份」。

女徒弟其後更文采大爆發，說「若無相欠怎會相見，我也不知道上輩子是他欠我的，還是我欠他的，現在今生也結婚了，結合了，希望餘生請穆先生多多關照」，她稱婚後會花更多時間去學習針灸。穆中醫則稱沒想過有女徒弟會嫁給他，因自己是殘疾人士，形容「這叫天賜良緣」。

這場婚禮流傳很多消息，甚至有指新娘已經懷孕。而從網上的婚禮片段所見，迎親隊伍排場十足，內媒找到承辦婚禮的公司，但對方不欲透露詳情，但承一對新人的年齡相差逾40歲。

新郎的其中1名徒弟周先生接受媒體訪問時稱，兩人的結合是想發展事業，將針灸傳承下去，「因為我們這個師妹（新娘）比較有能力嘛」，又批評網傳新娘只有20多歲的說法「那是亂說的」，指師妹已經42歲。

周先生指師父沒有任何子女，但師妹未有懷孕，網傳新娘懷孕才結婚的說法是假的。周先生不停大讚師妹有「有責任心、有事業心」，和師父結合目的是想將針灸事業傳承下去，「我們很多師兄妹都沒有這個能力嘛」。

女徒弟稱與師父相遇是緣份，稱崇拜其針灸醫術，而其他弟子亦說兩人結合才傳承得了針灸技術，但他們的說法引來大量網友存疑，紛紛質問到底這門針灸為什麼一定要結婚才傳得了？「傳承也沒必要結婚吧？」，又指這位女徒弟一定能力過人，「老先生的男徒弟看來非常欣賞和認可這位女徒弟」。

不過，也有網友表示大家都是旁觀者，認為一對新人是「各有所圖，各有所需吧」，「感覺是老人沒有子女，想有個人照顧送終，女的想繼承事業財產，各取所需吧」。

延伸閱讀：

靚仔前男友現身婚禮　印尼新娘崩潰爆喊癱坐地上　網民：被迫婚？

浙江男「眼神死」娶妻　網傳新娘重325斤嫁妝3250萬　親戚咁澄清

文章授權轉載自《香港01》

中醫 針灸 婚禮

延伸閱讀

兒穿靴走路一高一低！人夫直覺不對勁 意外發現老婆鞋底藏「驚人秘密」

婆婆幫坐月子 竟提議「產婦睡客廳」網怒： 鄉土劇走出來的嗎

存款1千萬要買房或住老婆家？ 眾人這樣建議：有得住又能投資

夫月收10萬「只給妻與子6千生活費」 婆婆還疑似肖想她家產

相關新聞

42歲女徒弟嫁80歲殘疾中醫 稱崇拜醫術「前世有緣」

本月7日，貴州42歲女徒弟嫁給80歲有殘疾的中醫師，婚禮排場十足，新娘子透露早年帶兒子去求醫時，被師父的針灸醫術所折服，拜入門下後，兩人很自然走在一起，甚至覺得是前世的緣份。老中醫的徒弟受訪時也大讚師妹有事業心，指兩人的結合是想發展事業，師妹婚後可以將針灸事業傳承下去。不過，網友質疑為何一定要結婚才傳承到針炙，「不結婚就傳承不了手藝？」，亦有人形容這段婚姻關係只不過是「各需所需」。

「曾與黑人交往」是重罪？女大生遭未婚夫悔婚 父母也翻臉

一生中或許總會遇上數個渣男，有大陸女大學生本來以為真愛無分國界，在學校遇上黑人留學生，半個月已打得火熱，但甜蜜同居一個月後就發現原來對方是「騙炮渣男」，女大生傷透心憤然分手。至大學4年級，她實習時遇上校草學長，2人在一起後更談婚論嫁，但男方得悉女方曾與黑人交往後，稱感到「十分恥辱」，最後更被取消婚事，想不到連父母也怒罵她丟祖宗的臉，令女方不禁在網上哭訴經歷，感慨悔恨終生。

陸麥當勞叔叔慘遭取代！ 「開心姐姐」挨轟抄襲日本「絆愛」

中國大陸的麥當勞叫做「金拱門」，最近連「麥當勞叔叔」也要退位，換成二次元虛擬人物「開心姐姐」。不過現在有網友質疑，這名開心姐姐的外形疑似抄襲日本2016年推出的虛擬偶像「絆愛」（キズナアイ），引發討論。

神技！陸男咬蘋果「牙雕」明星剪影 網驚：這副牙要買保險

雕刻拿刀、用槌子，他居然用牙咬？日前，來自大陸浙江的王先生的用嘴在蘋果上雕刻的影片在微博上引起熱議，他透露自己經網友啟發，想到利用牙齒雕刻「牙雕」，透過剪影的方式雕出各種人像，已經雕刻過逾20個明星的樣子。不過，他指這種用牙的方式屬於「盲雕」，咬一下看一下，要花很多時間調整，他的作品包括許多一線明星，包括劉德華、張國榮、楊冪、王一博、易烊千璽、丁禹兮等，看得網友嘖嘖稱奇，紛紛大嘆「這下我的牙都不如別人了」。

內衣買太小就拒婚？網砲轟難伺候 新娘澄清：是婆家太強勢

結婚是人生大事，新人由頭到腳的裝扮都要預備得妥妥當當。不過大陸近日就有一對新人，因內衣尺碼不對而撕破臉鬧翻，女方家人拒讓新娘出門，導致婚宴變成男方親友的新年聚會。事件掀起熱議，不少人批評女家小事化大，新娘終發文回應，強調並非「一件內衣」的問題，而是新郎的態度令人心寒，其中說到「買不到，穿舊的不行嗎？」，這句話讓她決心不嫁。

22歲女便秘30天腹痛難耐 腹藏「兩米巨蟒」網嚇呆

經常便秘的人，別以為吃多蔬菜就能「路路暢通」！哈爾濱一名22歲的女生，自小就有便秘問題，平日上廁所要花半個小時至1小時，最近一年來情況變得嚴重，出現30天才大便一次的情況，頻繁出現腹痛。求醫發現患了成人型先天巨結腸症，醫生幫她開刀時，從腹部取出一條2米長、逾10公斤的「巨蟒」，令在場的醫護都嚇了一跳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。