42歲女徒弟嫁80歲殘疾中醫 稱崇拜醫術「前世有緣」

老夫少婦加上師生戀，而老夫有殘疾而少妻是單親媽，這對男女走在一起難免會惹來非議，但這場婚姻的最大關注點竟然是為了「傳承針灸」？

本月7日，貴州42歲女徒弟嫁給80歲有殘疾的中醫師，婚禮排場十足，新娘子透露早年帶兒子去求醫時，被師父的針灸醫術所折服，拜入門下後，兩人很自然走在一起，甚至覺得是前世的緣份。

老中醫的徒弟受訪時也大讚師妹有事業心，指兩人的結合是想發展事業，師妹婚後可以將針灸事業傳承下去。不過，網友質疑為何一定要結婚才傳承到針炙，「不結婚就傳承不了手藝？」，亦有人形容這段婚姻關係只不過是「各需所需」。

1月7日貴州遵義舉辦了1場惹來熱議的婚禮，80歲殘疾穆姓老中醫迎娶42歲女弟子。有報道指，該名中醫在當地有名氣，經營針灸館有很多弟子，但因自小殘疾一直未有成婚。

女徒弟推着師父出場，在婚禮上介紹相識經過，原來2016年時她的兒子因病出現發育遲緩症，腳部也有殘疾，她帶兒子找穆中醫針疚，病情有所好轉。當時她已很崇拜對方，欣賞其針灸醫術，其後索然拜他為師，相處過程中自然走在一起，「我們可能前世就有緣份」。

女徒弟其後更文采大爆發，說「若無相欠怎會相見，我也不知道上輩子是他欠我的，還是我欠他的，現在今生也結婚了，結合了，希望餘生請穆先生多多關照」，她稱婚後會花更多時間去學習針灸。穆中醫則稱沒想過有女徒弟會嫁給他，因自己是殘疾人士，形容「這叫天賜良緣」。

這場婚禮流傳很多消息，甚至有指新娘已經懷孕。而從網上的婚禮片段所見，迎親隊伍排場十足，內媒找到承辦婚禮的公司，但對方不欲透露詳情，但承一對新人的年齡相差逾40歲。

新郎的其中1名徒弟周先生接受媒體訪問時稱，兩人的結合是想發展事業，將針灸傳承下去，「因為我們這個師妹（新娘）比較有能力嘛」，又批評網傳新娘只有20多歲的說法「那是亂說的」，指師妹已經42歲。

周先生指師父沒有任何子女，但師妹未有懷孕，網傳新娘懷孕才結婚的說法是假的。周先生不停大讚師妹有「有責任心、有事業心」，和師父結合目的是想將針灸事業傳承下去，「我們很多師兄妹都沒有這個能力嘛」。

女徒弟稱與師父相遇是緣份，稱崇拜其針灸醫術，而其他弟子亦說兩人結合才傳承得了針灸技術，但他們的說法引來大量網友存疑，紛紛質問到底這門針灸為什麼一定要結婚才傳得了？「傳承也沒必要結婚吧？」，又指這位女徒弟一定能力過人，「老先生的男徒弟看來非常欣賞和認可這位女徒弟」。

不過，也有網友表示大家都是旁觀者，認為一對新人是「各有所圖，各有所需吧」，「感覺是老人沒有子女，想有個人照顧送終，女的想繼承事業財產，各取所需吧」。

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文章授權轉載自《香港01》