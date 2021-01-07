陸麥當勞叔叔慘遭取代！ 「開心姐姐」挨轟抄襲日本「絆愛」

中國大陸的麥當勞叫做「金拱門」，最近連「麥當勞叔叔」也要退位，換成二次元虛擬人物「開心姐姐」。不過現在有網友質疑，這名開心姐姐的外形疑似抄襲日本2016年推出的虛擬偶像「絆愛」（キズナアイ），引發討論。

大陸麥當勞最近推出全新的二次元形象「開心姐姐」，人設為「唱跳型全能愛豆，不愛Rap愛閱讀」。不過開心姐姐深棕色的長髮、頭頂上的粉色蝴蝶結遭網友質疑是在學日本的絆愛。

開心姐姐。圖擷自大陸麥當勞 官網

日本虛擬偶像絆愛，頭上綁著會晃動的粉紅色蝴蝶結髮箍。 圖擷自 「Kizuna AI official website」

而開心姐姐現在也正發起網上徵名活動，從麥當勞的官宣介面中，「開心姐姐」的暱稱選項有三個：金開心、樂小悠、金小兮。根據目前消費者回饋，以「金開心」最有希望雀屏中選，符合「叫金開心的女孩，來自金拱門」的形象。

即便角色看起來相當可愛，鄉民仍無情吐槽，「好爛，麥當勞就美國文化，怎麼改都不對」、「金開心真的難聽」、「就叫金絆愛吧，要抄抄整套」、「不愧是抄襲大國，什麼都能抄」、「連麥當勞叔叔都失業了，那些跟班就更不用說了」。

還有人幫開心姐姐想新的名字，像是「金柯連」、「金派呷」、「麥香姬」等。