神技！陸男咬蘋果「牙雕」明星剪影 網驚：這副牙要買保險

雕刻拿刀、用槌子，他居然用牙咬？日前，來自大陸浙江的王先生的用嘴在蘋果上雕刻的影片在微博上引起熱議，他透露自己經網友啟發，想到利用牙齒雕刻「牙雕」，透過剪影的方式雕出各種人像，已經雕刻過逾20個明星的樣子。不過，他指這種用牙的方式屬於「盲雕」，咬一下看一下，要花很多時間調整，他的作品包括許多一線明星，包括劉德華、張國榮、楊冪、王一博、易烊千璽、丁禹兮等，看得網友嘖嘖稱奇，紛紛大嘆「這下我的牙都不如別人了」。

根據陸媒報導，來自江金華的王先生平日喜歡用各種材料做雕刻，約1年前他受粉絲啟發，想到玩蘋果雕刻，但工具卻是用「牙齒」，再朝雕好的蘋果打燈，用剪影方式呈現人物輪廓，效果相當逼真。網友相繼貼出Angelababy、楊冪、王一博及易烊千璽的照片，他便一一用牙雕出來，已經用牙齒雕刻出20多個明星的頭像。

王先生受訪時表示，他用過各種材料進行雕刻，以往試過用吃剩的羊骨雕出達摩一類的人物，當時有網友看見羊骨時笑言，他可以向別人「吹牛」，說他可以吃完羊骨頭後直接咬出一個雕像，王先生覺得這想法很有趣，就考慮真的用牙來雕刻，剛好家裡很多水果，就隨手拿了個蘋果嘗試。

由於要用牙齒直接咬在立體上造型，操作上會比較困難，王先生想到用剪影的方式相對來說更容易呈現人物的樣子，於是朝雕好的蘋果打燈呈現效果。不過，他也承認用牙雕刻比較費時，「因為牙咬相當於盲雕」，咬一下看一下，經常要觀察，又看看手機的照片，包括身體、力度等都要常常調整，才能咬出理想效果。

不少網友看完照片後，大讚他咬的蘋果與真人神似，又笑言他應該要幫自己的牙買個保險，「別的不知道但是王俊凱、王源、易烊千璽是真的蠻像」。然而有人就問王先生，到底咬完拍完的蘋果會不會繼續吃，更笑虧「蘋果就是被你們這樣玩漲價的」。

王先生靠著「牙雕」蘋果絕技雕刻的梁朝偉頭像。圖擷自微博。

楊冪頭像。圖擷自微博。

劉德華頭像。圖擷自微博。

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文章授權轉載自《香港01》