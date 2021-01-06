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22歲女便秘30天腹痛難耐 腹藏「兩米巨蟒」網嚇呆

香港01 / 撰文／李納德
22歲女大生因長期腹痛及便秘困擾就診，原因竟是先天性巨結腸症作怪。示意圖／Ingimage
22歲女大生因長期腹痛及便秘困擾就診，原因竟是先天性巨結腸症作怪。示意圖／Ingimage

哈爾濱女生小王只有22歲，年紀輕輕卻長年受便秘問題困擾。她稱有時候整個星期才大便一次，肚子脹得很難受，「別人都無法體會的那種痛苦」。最近一年來，小王便秘問題愈來愈嚴重，甚至試過30天才排便一次，最近3個月又頻繁出現腹痛，令她辛苦得飯都吃不下去，整個人瘦了逾5公斤。

小王受訪時透露，平日大便一般都要在廁所待半小時至1小時，但實在太難排出來，「太費勁，真是什麼招都用了，治便秘的藥也沒少吃，有時候沒招了就去灌腸，怎麼說呢，想拉就是拉不出來，太難受了」。

家人見她的情況太嚴重，陪她到醫院檢查，醫生發現她神態委靡焦慮、面色晦暗，身體嚴重營養不良，肚子又脹得不正常。哈爾濱醫科大學第四附屬醫院醫生劉昶向內媒表示，小王入院時腹部已看到腸管外形，「是個不對稱性腹部膨隆的狀態」，病人情緒焦慮，且身體呈現慢性中毒。

院方確認小王是患了成人型先天巨結腸症，要做腹腔鏡下全結腸切除術，將病變腸管切掉，醫生改善小王的營養狀態後，花了2小時將病變腸管取出，當時嚇了所有醫護人員一跳。劉醫生稱手術切除的擴張結腸樣本，「就像蟒蛇一樣，高度擴張，而且在擴張腸管內積存了大量糞塊」，這條「巨蟒」長近2米、重逾20斤（約10公斤）。幸好經過手術及飲食調整後，小王已恢復至可正常排便狀態。

經手術切除後的腸管長達2米且擴張嚴重，猶如一條「巨蟒」。圖擷自微博影片截圖。
經手術切除後的腸管長達2米且擴張嚴重，猶如一條「巨蟒」。圖擷自微博影片截圖。

劉醫生解釋，成人型先天巨結腸症臨床上很少見，是先生性結直腸黏膜下層和肌層神經節細胞缺失或減少所導致，並以便秘為主要症狀的結直腸病，會帶來不少併發症，包括頑固性便秘、間歇性腹痛、腸梗阻、營養不良、中毒症狀等。他提醒民眾別輕視長期便秘，若長時間排便困難，應盡早到醫院檢查。

網民看完照片後，紛紛說看到腸子都聞到臭味一樣，「這是一條有味道的微博」，慨嘆便秘真可怕，但質疑女生無端肚子裏多了10多公斤，「比孕婦肚子還大，才去醫院？」不過有許多網民留言，笑稱女生現在是「瞬間減肥20斤（約10公斤）」。

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文章授權轉載自《香港01》

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