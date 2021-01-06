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科創老闆送員工智能坐墊 人資一句話令她發毛：根本被監控

香港01 / 卓柏安
一名任職於科創公司的女網友收到老闆送的智能坐墊，可檢測員工健康數據，沒想到某天人資閒聊一句卻讓她意識到自己被「監控」了。圖擷自微博
一名任職於科創公司的女網友收到老闆送的智能坐墊，可檢測員工健康數據，沒想到某天人資閒聊一句卻讓她意識到自己被「監控」了。圖擷自微博

公司送的禮物竟然是監控設備！大陸有位女網友分享，指自己任職於科創公司，早前每位員工獲贈1個高科技坐墊，設有健康提示令同事們都覺得很貼心。直至人事部的職員一句玩笑，令網友意識到坐墊其實有監控功能，猶豫是否繼續使用。

原PO爆料提到，該間科創公司位於浙江杭州，老闆於去年11月向員工派發福利，每人收到1個高科技坐墊。而老闆本來就是1位理工男，平時都會買些高科技產品回來，給同事們試玩。

同事們這次收到的坐墊可以檢查使用者的心跳、呼吸及坐姿是否正確，並適時提醒使用者。另外，如果使用者長時間坐著不動，或者坐姿不正確導致疲勞，坐墊也會發出提示，提醒用戶要活動一下。原PO表示，由於坐墊功能貼心又可以保護健康，同事們都十分喜歡。

一名任職於科創公司的女網友收到老闆送的智能坐墊，可檢測員工健康數據，沒想到某天人資閒聊一句卻讓她意識到自己被「監控」了。圖擷自微博
一名任職於科創公司的女網友收到老闆送的智能坐墊，可檢測員工健康數據，沒想到某天人資閒聊一句卻讓她意識到自己被「監控」了。圖擷自微博

不過，直到某天原PO在茶水間遇上人事部同事，對方問「妳為什麼每天上午10點到10點半都不在座位上？偷薪水去了嗎？小心老闆扣妳獎金喔！」雖然該句說話有玩笑的性質，但也引起原PO不安，她意識到原來坐墊蒐集的數據其實老闆都會收到，換言之坐墊是監控員工上班情況的工具。

原PO認為，老闆可以看到的坐墊數據或許比自己看得到的更多，至少人事部已經知道他們什麼時候坐下，什麼時候站起來，每天會坐多久等等。這個原本感覺很好的坐墊，「現在看看感覺像個監視器」。

不少網友留言回應事件，指科技太發達也有壞處，令老闆更加無所不用其極地壓榨員工，而且坐墊取得的資料算是私隱的一部份，老闆明顯有錯。不過亦有人反駁，只要自己做好本份就不怕監控，而且更應檢討自己上班時是否有混水摸魚，才令公司出面提醒。

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文章授權轉載自《香港01》

科技業 監視器 薪水

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