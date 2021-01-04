鮮肉計程車司機跨年夜「遭女乘客強吻」 獲65元「安慰費」

中國大陸四川一名長相俊俏的30歲男計程車司機，跨年夜突遭後座女性乘客強吻。女乘客事後除了向他支付車資以外，還多付了人民幣15元（約新台幣65元）的「安慰費」。但受害司機表示，15元的精神損失費並不對等。

事件引發網民熱議，不少人認為男司機遭受性騷擾。對此，有律師指出，女乘客行為確實構成性騷擾，但也有律師認為，男司機做出阻擋的動作時，如果不知道女乘客要做甚麼，還無法說這是性騷擾。

2020年12月31日晚，四川江油的士司機孫先生搭載一名中年女乘客到達目的地後，遭到女乘客強吻。車內監視器畫面顯示，女乘客從後座拿出紙鈔遞給孫先生，隨後將身子湊向前，用手扶住孫先生的臉頰，一面將他的頭扭向自己，一面將臉湊上去。孫先生極力迴避，才躲過一劫，女乘客悻悻然下車。

孫先生向大陸媒體憶述當晚的情況，稱這名女乘客上車後不久，就開始索要他的電話號碼和微信，但他沒有給。「到了目的地後，車費只有5元（約新台幣21元），她給了20元（約新台幣86元）。我把錢拿到準備找她錢，結果她就掰我腦袋，然後她就開始親我。」

孫先生介紹，由於他一直用手在阻擋，女乘客並沒有親吻到他，「我看清楚那女的了，30歲左右，而且肯定沒有喝酒。」而女乘客多給的15元精神損失費，對30歲的他來說並不對等。

四川太白律師事務所律師趙培鳳認為，這名女乘客在未經司機同意的情況下強吻對方，並且還給了15元，這是一個猥褻他人的行為，按照治安管理處罰法第44條，可以處5日以上10日以下拘留。更嚴重的可能構成猥褻罪，法律後果是處5年以下有期徒刑或者拘役。

不過，四川蜀仁律師事務所律師姜波則認為，男司機做出阻擋的動作時，如果不知道女乘客要做甚麼，還無法說這是性騷擾。「男性來說，性騷擾和猥褻普遍要求要高於女性，這是基礎價值判斷」。如果男司機明確意識到女乘客要強吻他，並做出相應的抗拒動作，而最後還是被女乘客強吻了，在這種情況下，就可以認為是對男司機構成性騷擾。

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文章授權轉載自《香港01》