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陸「10大醜陋建築」出爐！網看完傻眼：設計師有畢業？
RCC瑞達恆旗下媒體建築暢言網第十一屆中國十大醜陋建築評審會，日前在北京召開，集結各大建築師與業界權威一同參與評選，最終選出2020年中國十大醜陋建築排行榜。
第一名：廣州融創大劇院
上榜理由：創意牽強附會，胡亂拼貼中國元素，形態怪誕，傷害城市形象。
第二名：吉林延邊長白山長白天地度假酒店
上榜理由：形式生搬硬造，誇張粗暴，尺度失調，浪費巨大。
第三名：重慶武隆飛天之吻
上榜理由：譁眾取寵，立意低俗，造型拙劣，破壞自然景觀。
事實上，「飛天之吻」是熱門打卡景點，兩個巨大的天仙旋轉飛行設施，民眾可搭乘俯瞰美景，當時就有不少網友批評其外觀詭異，認為看起來就像妖魔鬼怪。
第四名：江蘇南京蜂巢酒店
上榜理由：形式怪異，矯造獵奇，奢華拜金，趣味惡俗。
第五名：貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店
上榜理由：盲目崇洋，文化價值觀扭曲，與原生態山水嚴重衝突。
第六名：河北滄州吳橋國際雜技大劇院
上榜理由：拙劣模仿中國傳統建築經典，形式混亂，比例失調。
第七名：廣西河池丹泉酒業文化館
上榜理由：簡單化形像比附，立意庸俗，造型粗鄙。
第八名：江西省圖書館新館
上榜理由：設計概念牽強，形式語言混亂。
第九名：廣東茂名青少年活動中心
上榜理由：設計手法拼湊，組織失序。
第十名：陝西寶雞聯盟大橋
上榜理由：使用舶來形式，有損文化認同。
榜單在網上曝光，大陸網友留言回應，「竟然有比飛天之吻更醜的建築」、「每個都慘不忍睹啊！」、「設計師確定有大學畢業嗎？」、「第一個的設計概念是什麼」、「我家小孩說不定都比設計師厲害」、「當地民眾看到這榜單應該笑不出來」。
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