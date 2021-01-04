陸「10大醜陋建築」出爐！網看完傻眼：設計師有畢業？

長居岩洞60年是怎樣的生活，都市人根本無法想像！四川一對老夫婦長居岩洞60年，被網友封為「現實版神鵰俠侶」、「現實版楊過與小龍女」等，可惜近日丈夫梁自付離世，剩下妻子李素英孤身一人，實際上他們的4名孩子經濟條件都很好，但她仍堅持不走。梁伯生前也接受大陸媒體訪問，談到妻子時他說：「這輩子她跟着我受苦了。」網友慨嘆兩子如何在洞內度過一生，「只有很恩愛才能耐得住這種寂寞吧」。

2021-01-03 15:36