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陸「10大醜陋建築」出爐！網看完傻眼：設計師有畢業？

聯合新聞網 / 綜合報導
廣州融創大劇院被選為2020年大陸最醜建築冠軍。圖擷自建築暢言網
廣州融創大劇院被選為2020年大陸最醜建築冠軍。圖擷自建築暢言網

RCC瑞達恆旗下媒體建築暢言網第十一屆中國十大醜陋建築評審會，日前在北京召開，集結各大建築師與業界權威一同參與評選，最終選出2020年中國十大醜陋建築排行榜。

第一名：廣州融創大劇院

上榜理由：創意牽強附會，胡亂拼貼中國元素，形態怪誕，傷害城市形象。

第二名：吉林延邊長白山長白天地度假酒店

吉林延邊長白山長白天地度假酒店圖。擷自建築暢言網
吉林延邊長白山長白天地度假酒店圖。擷自建築暢言網

上榜理由：形式生搬硬造，誇張粗暴，尺度失調，浪費巨大。

第三名：重慶武隆飛天之吻

重慶武隆飛天之吻。圖擷自建築暢言網
重慶武隆飛天之吻。圖擷自建築暢言網

上榜理由：譁眾取寵，立意低俗，造型拙劣，破壞自然景觀。

事實上，「飛天之吻」是熱門打卡景點，兩個巨大的天仙旋轉飛行設施，民眾可搭乘俯瞰美景，當時就有不少網友批評其外觀詭異，認為看起來就像妖魔鬼怪。

第四名：江蘇南京蜂巢酒店

江蘇南京蜂巢酒店。圖擷自建築暢言網
江蘇南京蜂巢酒店。圖擷自建築暢言網

上榜理由：形式怪異，矯造獵奇，奢華拜金，趣味惡俗。

第五名：貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店

貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店。圖擷自建築暢言網
貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店。圖擷自建築暢言網

上榜理由：盲目崇洋，文化價值觀扭曲，與原生態山水嚴重衝突。

第六名：河北滄州吳橋國際雜技大劇院

河北滄州吳橋國際雜技大劇院。圖擷自建築暢言網
河北滄州吳橋國際雜技大劇院。圖擷自建築暢言網

上榜理由：拙劣模仿中國傳統建築經典，形式混亂，比例失調。

第七名：廣西河池丹泉酒業文化館

江西省圖書館新館。圖擷自建築暢言網
江西省圖書館新館。圖擷自建築暢言網

上榜理由：簡單化形像比附，立意庸俗，造型粗鄙。

第八名：江西省圖書館新館

江西省圖書館新館。圖擷自建築暢言網
江西省圖書館新館。圖擷自建築暢言網

上榜理由：設計概念牽強，形式語言混亂。

第九名：廣東茂名青少年活動中心

廣東茂名青少年活動中心圖擷自建築暢言網
廣東茂名青少年活動中心圖擷自建築暢言網

上榜理由：設計手法拼湊，組織失序。

第十名：陝西寶雞聯盟大橋

陝西寶雞聯盟大橋。圖擷自建築暢言網
陝西寶雞聯盟大橋。圖擷自建築暢言網

上榜理由：使用舶來形式，有損文化認同。

榜單在網上曝光，大陸網友留言回應，「竟然有比飛天之吻更醜的建築」、「每個都慘不忍睹啊！」、「設計師確定有大學畢業嗎？」、「第一個的設計概念是什麼」、「我家小孩說不定都比設計師厲害」、「當地民眾看到這榜單應該笑不出來」。

建築

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