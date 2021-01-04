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天冷常遲到…公司以獎代罰藏「早到券」 員工爭相提早上班

香港01 / 安祖娜／報導
部分員工為了得到早到劵獎勵，都會提早上班辦公室「尋寶」。（漩渦視頻截圖）
部分員工為了得到早到劵獎勵，都會提早上班辦公室「尋寶」。（漩渦視頻截圖）

冬天冷吱吱，每天早上要離開溫暖被窩的確需要很大勇氣，因此每年冬季上班族總是特別遲上班。武漢1間公司為了改善員工於冬天遲到情況，管理層想到設立「早到劵」以獎代罰，凡於辦公室找到早到劵的員工便可換取劵上寫上的相應福利，包括免打卡2天、提早下班、多1天休假或是其他實體禮物等。公司經理表示，自從推出早到劵後，同事們不但沒有遲到，更漸漸養成早到十多分鐘的習慣。

陸媒報道，武漢1間公司近日推出名為「早到劵」的獎勵制度，寫有不同福利或禮物的「早到劵」，會在上班日前1天被管理層收藏於辦公室不同角落，於上班時間前回到公司的員工，只要拿到「早到劵」即可兌換禮物，包括「免打卡2天」、「自選日子提早下班」「春節假期多休1天」、「抵消遲到1天」、「現金獎50元」及保溫咖啡杯等等。

公司經理表示，踏進冬季後，員工的遲到情況較為嚴重，「因為現在冬天嘛，越來越冷，大家可能起床就有點困難」，但公司不希望因而懲罰員工，故想到「早到劵」以獎勵早上班。部分員工為了得到早到劵獎勵，都會提早回到辦公室「尋寶」，獎勵制推行半個月後，已沒再出現遲到的情況，「我們現在基本上遲到是零，而且大家比平時都要平均早到十幾分鐘」。

「早到劵」制度曝光後即引起網民熱議，甚至登上了微博熱搜。不少人大讚涉事公司管理方式人性化而且尊重員工，「不想着怎麼控制員工，想着讓員工主動」、「不僅讓員工感受好，效果也會不錯，公司真的尊重員工」、「很多公司是用罰錢的方式，雖然也能減少員工遲到，但感受很差，對公司未必是好事」。

不過也有人笑指自己沒有福份拿到獎勵，「說實話，這些福利給不了我早起一分鐘的勇氣」、「我不想要這個券，起床太困難了」、「我什麼都不想要，我就想睡晚一點」。

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文章授權轉載自《香港01》

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