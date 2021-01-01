相見恨晚揮刀「歃血」結義！兩醉漢傷口過大痛到報警

吉林天橋嶺林區近日出現一宗酒後鬧劇，2名男子欲效仿古人桃園結義，竟找來水果刀朝自己手臂割，想以此喝血酒結拜，結果因傷口過大、疼痛難忍報警求助。

事發於上周五（25日）晚上，李某和王某在家中喝酒，二人愈聊愈投機，就如相見恨晚，於是在李某建議下，兩人以刀割自己的手臂，讓鮮血流入酒碗中，欲喝血酒結拜。

其實，當李某下手時，或許是強烈的疼痛感讓自己清醒過來，於是一度建議王某不要放血，二人同喝一碗血酒就行了，可是酒勁上頭的王某根本聽不入耳，把水男刀搶過來，「拜把子連這點苦都不能同擔還怎麼結拜」。結果，王某下手太重，血瞬間流了一地，嚇壞的李某遂趕緊報警。

警方到場時，發現李某家中到處都是血跡，二人蜷縮在臥室角落並用紙巾按壓手臂，而裝有半碗黑紅色血液的碗便直接放在餐桌上。兩名傷者其後被送往醫院處置。

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文章授權轉載自《香港01》