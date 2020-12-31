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女兒「長太醜」懷疑被妻戴綠帽 一驗DNA哭了：爸爸對不起妳

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名李姓男子發現女兒「越長大越醜」，便懷疑是否被妻子戴綠帽，於是帶女兒去驗DNA，沒想到結果出爐確定女兒是他的親生骨肉。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
大陸一名李姓男子發現女兒「越長大越醜」，便懷疑是否被妻子戴綠帽，於是帶女兒去驗DNA，沒想到結果出爐確定女兒是他的親生骨肉。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

小孩長得不像我怎麼辦？大陸一名李姓男子與妻子育有一女，但自認顏值頗高的夫妻倆卻發現女兒「越長大越醜」，這讓李男懷疑妻子是否給他戴綠帽，最後只好帶女兒去驗DNA。沒想到，DNA結果出爐，李男得知女兒長得醜是因為「基因遺傳疾病」，讓李男相當自責，直呼「爸爸對不起妳」，並立刻帶女兒去接受手術治療，恢復健康。

根據陸媒報導，李男與妻子自認擁有「高顏值」，但發現女兒嬰兒時期本來很可愛，但越長大卻越來越醜，甚至出現暴牙，這就讓李男開始起疑心，懷疑自己被妻子「戴綠帽」，從此夫妻倆經常為此爭執。

為此爭執不休的2人，終於下定決心帶女兒去作親子鑑定。然而，親子鑑定結果出爐後，李男卻難以置信「女兒確定是他的親生女兒」，但懷疑女兒是不是基因突變？仍不解為何女兒越長越醜。

醫師見李男如此執著，便為他的女兒安排檢查，結果發現「長得醜」是由於腺樣體過於肥大，甚至已阻塞四分之三的鼻腔空間，導致女兒產生暴牙外觀。不過，醫師表示，這一切是因「基因遺傳」所致，未來可能會造成睡覺打呼、呼吸困難等症狀，這讓李男相當自責，直呼「是爸爸對不起妳」，並盡速讓女兒接受手術治療。

基因 夫妻

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